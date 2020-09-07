"С училища экспериментировала с внешностью": Надежда Бабкина поразила своим видом

Надежда Бабкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Бабкина в свои 70 лет не перестает удивлять публику моложавой внешностью. Певица не скрывает, что секрет ее красоты в пластических операциях. На днях она рассказала о том, что начала экспериментировать с образами с самой юности.

Надежда Бабкина опубликовала в блоге черно-белую фотографию. В кадре предстает красивая девушка с афрокосичками. Если бы не подпись, вряд ли кто-то из поклонников узнал бы в очаровательной шатенке Надежду Георгиевну.

"Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе - это скучно и пусто. Поэтому еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью - то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету... А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие?", - поинтересовалась артистка у поклонников.

Публика поразилась тому, как выглядела их кумир много лет назад. "Даже не узнать на этом фото", "Как прекрасно естество... Зачем эти непонятные губы, зубы...", "Какая вы молодец. Я вот тоже всегда экспериментировать не боялась, волосы ведь отрастают. Но вы просто супер", "Какая вы красивая женщина, в любом возрасте - восхищаюсь", "Так на Русланову очень похожа на этом фото!", "Красивая какая, натуральная красота", - восхищаются фолловеры.

Цветущему виду Надежды Бабкиной можно только позавидовать. Некоторое время назад вокалистка стала гостьей шоу Леры Кудрявцей, где раскрыла секреты своей красоты. "Делала круговую подтяжку лица. Готовила себя морально десять дней", - поведала вокалистка. С момента операции прошло чуть больше года. Сейчас Бабкина выглядит просто потрясающе. И, по словам хирурга, это не предел. Со временем артистка станет еще краше и моложе, ведь результат операции окончательно будет виден через год и восемь месяцев.

Кстати, Бабкина давно перестала сушить и завивать волосы, а также призналась, что тщательно ухаживает не только за лицом, но и телом. Она делает мезотерапию. "Тело чищу, обертывание делаю, массаж, инфракрасные лучи", - делилась артистка. Обожает гидромассаж. Эта процедура подтягивает дряблую кожу и убирает целлюлит. А вот спортом певица не занимается из-за травмы колена. Однажды она лихо топнула ногой на сцене.

Фигуристая певица в свои 70 лет стройная, как лань. "Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я ем в течение восьми часов, а в течение 16 не ем ничего", - поделилась секретом красоты знаменитость.