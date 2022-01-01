Зеленский в новогоднем поздравлении раскрыл свою главную цель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращением к гражданам страны рассказал о главной цели.

По его словам, ей является завершение войны в Донбассе.

- К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше! - сказал Зеленский в своем новогоднем поздравлении, которое опубликовано в его Телеграм-канале.

Летом 2021 года Зеленский заявлял, что Донбасс никогда не будет российской территорией. По словам президента Украины тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, стоит "искать себе место в России". Он также добавил, что жители Донбасса и Крыма должны его правильно понять.

До этого Зеленский говорил о том, что полуостров Крым никогда не станет по-настоящему российским, потому что, по его мнению, русские не смогут полюбить его так, как украинцы.