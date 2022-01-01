Тяжелобольной Андрей Данилко с большим животом вызвал оторопь

Андрей Данилко выступил на гламурной вечеринке в Дубае.

Андрей Данилко впервые за долгое появился на публике. Певец, выступил на гламурной вечеринке в Дубае в полюбившемся миллионам поклонников образе Верки Сердючки. Правда, если раньше артист использовал накладной живот, то теперь из-за тяжелой болезни он сильно располнел и ему не требуется реквизит.

Андрей Данилко встретил Новый год в Дубае. Артист выступил на закрытом мероприятии. За годы работы Верка Сердючка где только не пела. Но несколько лет назад артист тяжело заболел и распрощался со сценой. Концертов он не давал, на людях не появлялся.

За часовое выступление со своими главными хитами Сердючка и ее коллектив получили порядка 12 миллионов рублей. Данилко вышел на сцену сразу после боя курантов. Людей с танцпола в эту ночь было не забрать. Они сходили с ума под "Дольче Габбану", "Читу Дриту" и "Все будет хорошо". В пляс пустились даже самые чопорные зрители.

При этом в кулуарах многие шептались о том, как сильно располнел Данилко. Раньше, наряжаясь в костюм Сердючки, самой выдающейся частью сценического образа был выдающийся бюст энергичной проводницы. Небольшой животик придавал ее виду некую изюминку. Теперь же народ оторопел при виде огромного живота вокалистка. И вряд ли он был накладным.

За часовое выступление со своими главными хитами Сердючка и ее коллектив получили порядка 12 миллионов рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что сейчас Андрей Данилко не выступает. В течение последних лет регулярно появлялись тревожные новости о состоянии здоровья звезды. Да и сам Андрей не скрывал, что тяжело болен. Он отмечал, что из-за страшного недуга сильно прибавил в весе и перепутал день с ночью. Его директор тогда пояснял, что речь идет о жутком гормональном сбое.