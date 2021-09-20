Измученного недугом Андрея Данилко настиг страшный удар

Андрей Данилко больше не дает концертов

Андрей Данилко, более известный как задорная певица Верка Сердючка, на пике своей славы собирал целые стадионы. Он давал по несколько десятков концертов в месяц, но несколько лет назад неожиданно пропал со сцены. Поползли слухи о том, что артист тяжело и неизлечимо болен, что отчасти оказалось правдой. Вокалист прибавил в весе, путает день с ночью. А не так давно его настиг страшный удар.

Андрей Данилко больше не дает концертов. Здоровье исполнителя серьезно пошатнулось. Как пояснял продюсер исполнителя Юрий Никитин, никакого рака у певца нет, но лечение ему действительно нужно, поэтому 47-летний артист и принял решение на время оставить большую сцену.

"Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него не помнит. Как-то он понял, что загнался. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает", - рассказывал продюсер.

Данилко не расстается с кепкой. Волос у него нет. А еще он располнел. В одном из своих редких интервью артист признался, что действительно испытывает проблемы со здоровьем. Впрочем, говорить, чем конкретно болен, актер категорически отказался. "Я занят своим лечением. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить", - говорил он.

Недавно он появился на публике впервые за долгое время. Исполнитель рассказал, что год назад пережил страшное горе. В возрасте 82 лет умерла его мама. Данилко был очень близок с родительницей, потому невозможно тяжело по сей день переживает этот удар.

Узнав страшную весть, он приехал в родное село и устроил маме достойные похороны. Старушку отпели в церкви. "Он все сделал как любящий сын", - рассказал близкий друг Андрея в эфире программы "Викриття.Післямова" на телеканале LIVE.