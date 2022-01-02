Актер Вин Дизель повел к алтарю дочь погибшего друга

22-летняя дочь Пола Уокера вышла замуж, ее избранником стал актер Луи Торнтон-Аллана Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Голливудский актер Вин Дизель всегда говорил, что семья для него превыше всего.

После смерти своего друга и коллеги Пола Уокера, который сыграл почти во всех сериях «Форсажа», Вин Дизель не раздумывая начал помогать его семье, оставшейся без кормильца.

- Пол был не просто моим другом, он был моим братом, - не раз признавался актер. – Смерть Пола стала для нас всех тяжелым испытанием, мы потеряли члена семьи.

Пол Уокер погиб в автокатастрофе в 2015 году. Актеру, известному по фильмам «Белый плен», «Побеждая время» было всего 40 лет. У него осталась 15-летняя дочь Мидоу Уокер.

- Она первая поздравляет меня с Днем Отца, - рассказывает Вин Дизель. – Мне очень приятно видеть, как Мидоу играет с моей дочерью, разговаривает с ней. В такие моменты мне кажется, что Пол все это видит. Все думают, что я забочусь о его дочери, нет, это она заботиться обо мне.

Вин Дизель опекает Мидоу как родную. В память о Поле Уокере он даже назвал свою дочь - Полин. И, конечно же, когда Мидоу Уокер собралась замуж, то ни у кого не было вопросов, кто же поведет ее к алтарю.

22-летняя дочь Пола Уокера вышла замуж, ее избранником стал актер Луи Торнтон-Аллана.

В соцсетях появились фотографии и видео, на которых Вин Дизель в костюме небесного цвета ведет к алтарю невесту.

«Я замужем», - коротко подписала видео Мидоу. Подписчики тут же начали поздравлять ее с незабываемым событием в жизни.

Мидоу работает моделью и ведет свой блог в Instagram, где выкладывает фото с показов, кастингов и путешествий. Также она часто публикует изображения своего отца и пишет, что он был самым лучшим ее другом.

«Скучаю и люблю», - одна из самых частых подписей Уокер под совместными фото с отцом.