Как законно увеличить себе пенсию в 2022 году и что для этого нужно

Некоторые эксперты советуют пенсионерам монетизировать полагающийся им набор социальных услуг Фото: Shutterstock

1.Социальная доплата к пенсии.

На нее имеют право те пенсионеры, у кого выплаты, с учетом индексации с 1 января 2022 года (на 5,9%) не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Доплата может быть федеральной - если размер пенсии меньше федерального прожиточного минимума пенсионера (с 1 января 2022 г. - 10 882 рубля). И региональной — если региональный прожиточный минимум выше федерального, а размер пенсии не дотягивает до него. Например, в Москве прожиточный минимум пенсионера в 2022 году — 14 009 руб., в Московской области — 12 146 руб. Соответственно, те, у кого пенсии меньше, будут получать региональные доплаты до этих минимумов.

В Москве доплаты могут быть и больше, поскольку существует городской социальный стандарт для москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице не менее 10 лет. В 2022 году его размер составит 21 193 рубля.

Заявление на социальную доплату к пенсии с 2022 года писать не надо. Это одно из новшеств -2022, доплату должны начислить автоматом. Но, конечно, не помешает внимательно посмотреть на размер январских выплат, и убедиться, что все начислили правильно.

2.Набор социальных услуг.

Некоторые эксперты советуют пенсионерам монетизировать полагающийся им набор социальных услуг и таким образом получить ежемесячную прибавку к пенсии в размере более 1000 рублей.

О чем речь? Это касается прежде всего тех пожилых людей, которые относятся к федеральным льготника (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники и т.п.). Они имеют право на так называемый набор социальных услуг (туда входят бесплатные лекарства, путевка в санаторий и оплата туда проезда на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте). Но можно получить установленную стоимость этого набора деньгами. Правда, для этого надо написать заявление до 1 октября предыдущего года. Кто его уже писал раньше и не поменял свое решение, ничего делать не надо.

3.Если в 2022 году исполнится 80 лет

Как и в прежние годы, у таких пожилых людей существенно увеличивается пенсия: удваивается фиксированная выплата, которая входит в состав пенсии, помимо страховой части. В 2022 году фиксированная выплата составляет 5686 руб. 25 коп. (это минимальный ее размер, без учета возможных региональных коэффициентов). Значит, у тех, кому в 2022 году исполнится 80 лет, со следующего после дня рождения месяца пенсия должна увеличиться минимум на эту сумму. Следите.

4. Льготы при оплате капремонта

На них имеют право следующие категории неработающих пенсионеров:

-тем, кому исполнилось 70 лет, - компенсируется 50% взноса за капремонт,

-кому исполнилось 80 лет — взнос за капремонт компенсируется полностью.

Но должен еще выполняться ряд условий: квартира в собственности у пенсионера, он живет там один и сам платит за капремонт, либо с ним живут родственники, но они все не работают в силу возраста либо инвалидности 1 или 2 группы.

Важно: это правило действует не во всех регионах (но в большинстве действует — уточнять надо в своем органе соцзащиты или центре жилищных субсидий).

И вот это именно тот случай, когда о своих деньгах пенсионеру надо позаботиться самостоятельно — автоматом скидку на капремонт не предоставляют, даже если в регионе она существует. Нужно подать соответствующее заявление (через МФЦ или портал госуслуг). При этом оплачивать капремонт все равно надо — но вы будете получать компенсацию за эти расходы (50% или 100% в зависимости от возраста).

5.Налоговые льготы

Это один из самых существенных способов для пенсионеров сэкономить в расчетах с государством, поскольку речь может идти о суммах, вполне сравнимых с размером месячной пенсии. Конечно, в том случае, если у пенсионера есть какое-то имущество.

Пенсионер (а также те, кто был бы сейчас пенсионером по старым правилам — то есть женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет) имеют право не платить:

а) налог на имущество за:

одну квартиру или долю в квартире,

один дом/дачу,

один гараж или машиноместо

(Речь тут не об «или — или», а об «и — и». То есть освободить от налога можно и квартиру, и дом на садовом участке, и гараж, если всего этого по одному экземпляру. А вот если квартир две, за одну придется налог платить)

б) земельный налог — за 6 соток земли

(если соток 10, надо платить за 4 сотки; если два участка по 6 соток — за какие-то 6 соток надо платить).

Раньше, чтобы получить право на льготу, надо было подавать заявление в налоговую. Сейчас, по идее, сведения о всех новых пенсионерах должны туда поступать из Пенсионного фонда автоматом. И заявление надо писать только в том случае, если про вас «забыли». Но поскольку такое не исключено, важно про свои права помнить.

Что при этом надо иметь в виду? Имущественные налоги мы платим за предыдущий год. То есть если вам исполнится 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин) в 2022 году, налоги за 2021 год осенью 2022-го вам пришлют сполна вполне на законных основаниях. А вот если вы уже давно пенсионер, а этой осенью получили платежку без учета полагающихся пенсионных льгот, стоит собраться с силами и спланировать поход в налоговую — иначе не исключено, что вам придется переплачивать и в 2022 году. А подадите заявление — вам учтут и излишне уплаченные деньги в предыдущие годы и пересчитают будущие налоги.

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