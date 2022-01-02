Как законно увеличить себе пенсию в 2022 году и что для этого нужно

Некоторые эксперты советуют пенсионерам монетизировать полагающийся им набор социальных услуг
Фото: Shutterstock
На нее имеют право те пенсионеры, у кого выплаты, с учетом индексации с 1 января 2022 года (на 5,9%) не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Доплата может быть федеральной - если размер пенсии меньше федерального прожиточного минимума пенсионера (с 1 января 2022 г. - 10 882 рубля). И региональной — если региональный прожиточный минимум выше федерального, а размер пенсии не дотягивает до него. Например, в Москве прожиточный минимум пенсионера в 2022 году — 14 009 руб., в Московской области — 12 146 руб. Соответственно, те, у кого пенсии меньше, будут получать региональные доплаты до этих минимумов.
В Москве доплаты могут быть и больше, поскольку существует городской социальный стандарт для москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице не менее 10 лет. В 2022 году его размер составит 21 193 рубля.
Заявление на социальную доплату к пенсии с 2022 года писать не надо. Это одно из новшеств -2022, доплату должны начислить автоматом. Но, конечно, не помешает внимательно посмотреть на размер январских выплат, и убедиться, что все начислили правильно.
Некоторые эксперты советуют пенсионерам монетизировать полагающийся им набор социальных услуг и таким образом получить ежемесячную прибавку к пенсии в размере более 1000 рублей.
О чем речь? Это касается прежде всего тех пожилых людей, которые относятся к федеральным льготника (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники и т.п.). Они имеют право на так называемый набор социальных услуг (туда входят бесплатные лекарства, путевка в санаторий и оплата туда проезда на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте). Но можно получить установленную стоимость этого набора деньгами. Правда, для этого надо написать заявление до 1 октября предыдущего года. Кто его уже писал раньше и не поменял свое решение, ничего делать не надо.
Как и в прежние годы, у таких пожилых людей существенно увеличивается пенсия: удваивается фиксированная выплата, которая входит в состав пенсии, помимо страховой части. В 2022 году фиксированная выплата составляет 5686 руб. 25 коп. (это минимальный ее размер, без учета возможных региональных коэффициентов). Значит, у тех, кому в 2022 году исполнится 80 лет, со следующего после дня рождения месяца пенсия должна увеличиться минимум на эту сумму. Следите.
На них имеют право следующие категории неработающих пенсионеров:
-тем, кому исполнилось 70 лет, - компенсируется 50% взноса за капремонт,
-кому исполнилось 80 лет — взнос за капремонт компенсируется полностью.
Но должен еще выполняться ряд условий: квартира в собственности у пенсионера, он живет там один и сам платит за капремонт, либо с ним живут родственники, но они все не работают в силу возраста либо инвалидности 1 или 2 группы.
Важно: это правило действует не во всех регионах (но в большинстве действует — уточнять надо в своем органе соцзащиты или центре жилищных субсидий).
И вот это именно тот случай, когда о своих деньгах пенсионеру надо позаботиться самостоятельно — автоматом скидку на капремонт не предоставляют, даже если в регионе она существует. Нужно подать соответствующее заявление (через МФЦ или портал госуслуг). При этом оплачивать капремонт все равно надо — но вы будете получать компенсацию за эти расходы (50% или 100% в зависимости от возраста).
Это один из самых существенных способов для пенсионеров сэкономить в расчетах с государством, поскольку речь может идти о суммах, вполне сравнимых с размером месячной пенсии. Конечно, в том случае, если у пенсионера есть какое-то имущество.
Пенсионер (а также те, кто был бы сейчас пенсионером по старым правилам — то есть женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет) имеют право не платить:
а) налог на имущество за:
одну квартиру или долю в квартире,
один дом/дачу,
один гараж или машиноместо
(Речь тут не об «или — или», а об «и — и». То есть освободить от налога можно и квартиру, и дом на садовом участке, и гараж, если всего этого по одному экземпляру. А вот если квартир две, за одну придется налог платить)
б) земельный налог — за 6 соток земли
(если соток 10, надо платить за 4 сотки; если два участка по 6 соток — за какие-то 6 соток надо платить).
Раньше, чтобы получить право на льготу, надо было подавать заявление в налоговую. Сейчас, по идее, сведения о всех новых пенсионерах должны туда поступать из Пенсионного фонда автоматом. И заявление надо писать только в том случае, если про вас «забыли». Но поскольку такое не исключено, важно про свои права помнить.
Что при этом надо иметь в виду? Имущественные налоги мы платим за предыдущий год. То есть если вам исполнится 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин) в 2022 году, налоги за 2021 год осенью 2022-го вам пришлют сполна вполне на законных основаниях. А вот если вы уже давно пенсионер, а этой осенью получили платежку без учета полагающихся пенсионных льгот, стоит собраться с силами и спланировать поход в налоговую — иначе не исключено, что вам придется переплачивать и в 2022 году. А подадите заявление — вам учтут и излишне уплаченные деньги в предыдущие годы и пересчитают будущие налоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вступили в силу с 1 января 2022: проверьте, какие налоги и выплаты ждут вас в наступившем году
Напоминаем о самых важных для нашего кошелька изменениях начала 2022 года. С 1 января возможны как расходы в виде налогов, так и выплаты от государства (подробности)