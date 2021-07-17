Выплаты пенсионерам в 2022 году: три главных новшества, которые ждут пожилых

Доплату получают те неработающие пенсионеры, у кого пенсия вкупе с другими социальными выплатами не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе Фото: Мария ЛЕНЦ

1.Социальная доплата к пенсии до минимального прожиточного уровня в регионе будет назначаться в беззаявительном порядке.

Хотя ряд интернет-СМИ написали, что это вообще новая выплата, на самом деле она не новая. Меняется порядок ее назначения.

Доплату эту получают те неработающие пенсионеры, у кого пенсия вкупе с другими социальными выплатами (если они есть) не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Доплаты эти бывают федеральные и региональные. Региональные — там, где прожиточный минимум выше, чем общефедеральный (так, например, в Москве). Теперь — о новшествах. С 2022 года доплата будет во всех случаях начисляться без участия пенсионера, ему никуда дергаться с документами не надо — это и называется «беззаявительный порядок». Пенсионный фонд и социальные службы регионов сами друг с другом сверят циферки. То есть соцдоплата будет устанавливаться автоматом со дня назначения пенсии.

2.Тем, кто достиг пенсионного возраста, не обязательно будет лично ножками ходить в отделение Пенсионного фонда, чтобы подать заявление «на пенсию». Это можно будет сделать и через портал госуслуг (поколение, которое сейчас начало выходить на пенсию, в основном уже компьютерно-грамотное).

Предполагается, что ПФР уже будет располагать всеми нужными для расчетов сведениями в электронном виде. Если же их окажется недостаточно, чиновники должны будут сами сделать запросы бывшим работодателям или в архивы.

3. «Сельским» пенсионерам больше не понадобится ежегодно подтверждать факт проживания на селе.

Такие пенсионеры имеют право на доплату к страховой пенсии по старости ( то есть обычной) или по инвалидности — при сельском стаже не менее 30 лет. Надбавка эта составляет 25% от размера фиксированной выплаты, которая входит в страховую пенсию. В 2021 году эта выплата равняется 6044,48 рубля, а размер доплаты «за сельский стаж» - 1511,12 рубля.

С 2022 года эту доплату отработавшим свое сполна сельчанам будут назначать, если они проживают на селе на дату назначения пенсии. В последующие годы ничего подтверждать не надо — доплата останется во всех случаях, даже если пенсионер с 30 годами сельского стажа потом надумает переехать в город.