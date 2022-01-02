«Газовая агрессия» России. Почему мы всегда виноваты перед Европой?

Переговоры о транзите имеют смысл, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях Фото: REUTERS

Если вы не знали, доедая еще салаты, оставшиеся от новогоднего стола, то пока вы их доедаете, Россия совершила новый акт агрессии по отношению к Украине. В первый же день нового 2022 года транзит российского газа в Словакию снизился на 41%, с 84 млн кубометров до 49 млн. Кроме этого, «Газпром» с 20-го декабря перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа».

Нет сил спокойно смотреть на эту непрекращающуюся агрессию. Россия сначала вторгается в Европу со своим вонючим газом, а потом начинает снижать поставки через Украину, совершая не менее вероломный акт агрессии. Казалось бы, при чем тут Украина? Ведь Незалежная получается плату за транзит в оговоренных объемах, даже если этот транзит физически не осуществляется, причем, в полном объеме. А российский газ она уже несколько лет не потребляет, закупая демократическое «голубое топливо» у Словакии, Венгрии и т.д.

Только в реальности в эти басни не верят даже те, кто их сочиняет. Для объяснения отбора газа из трубы в процессе транзита через Украину в Киеве даже специальный термин придумали – «виртуальный реверс». Это когда газ только на бумаге добирается до Словакии, а потом возвращается на Украину, а в действительности Незалежная берет необходимое ей количество из трубы, а оплачивает потом через фирмы-прокладки с соответствующими наценками. Есть только одна трудность: когда газа в трубе нет физически, нет возможности не только для реального, но и для виртуального реверса. Потому что отбирать из трубы просто нечего.

При этом, ни в Европе, ни на самой Украине, как ни силятся, не могут понять, что газ – это не бабушкина кофта, которую можно просто вытащить из сундука и надеть на себя в любой момент. Чтобы поставить какой-то объем газа, его надо сначала добыть. Вложить определенные средства в эту добычу. А если нет контракта, то есть спроса, то на рынок можно выбросить исключительно излишки, которые составляют обычно весьма небольшие объемы.

Именно такое положение вещей пытался донести до западных партнеров вице-премьер правительства России Александр Новак в конце декабря минувшего года.

- Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует, - объяснил он. - Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде.

Именно на этом постулате, основанном на здравом смысле и логике, зиждется и позиция Москвы в вопросе обсуждения газового транзита после 2024 года. Киев требует заключить контракт уже сейчас, за три года до завершения действующего. Но кому и куда его поставлять, и в каких объемах, никто сейчас не рискнет предположить.

- Переговоры о транзите имеют смысл, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях, - объяснил также в конце декабря в ответ на очередную истерику Киева директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, - Тема транспортировки в данном случае вторична, и постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели.

Но вся изюминка нынешней ситуации с высокими ценами на газ еще и в том, что газовые операторы в странах Западной Европы даже на споте не выставляют заявки на покупку дополнительных объемов топлива. Их вполне устраивает, что на высоких ценах они получают такую маржу и сверхприбыль на меньших объемах, что не заинтересованы в увеличении объемов поставок. А, виноваты, как всегда, русские и «Газпром». На вопрос, кому поставлять дополнительные объемы, при этом, в Европе почему-то не отвечают.

Есть все основания предполагать, что нынешняя ситуация уже преподала урок Европе, который в ЕС начинают усваивать. И положение может измениться. Во всяком случае, прошла информация о том, что в ЕС намерены перевести газовую и атомную энергетику в категорию «зеленой». После чего все вопли экологов, требующих разорвать контракты с «Газпромом», должны стихнуть. Но стихнут ли, это другой вопрос.

Во всяком случае, в том, что мы все равно останемся виноватыми, вряд ли стоит сомневаться.

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