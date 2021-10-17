Украине на зиму может не хватить газа

Экс-глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Фото: Shutterstock

С подготовкой к отопительному сезону на Украине все плохо. У страны нет денег, чтобы купить в Европе на рынке газ по взлетевшим ценам. Плюс и продавать-то особо никто не спешит, потому что дефицит сейчас у всех.

- Была совершена большая ошибка. Ее сделали в мае и июне, когда не купили газ. Когда он стоил гораздо дешевле, чем сейчас. Когда у «Нафтогаза» на счету было 2 миллиарда долларов, которые можно было вложить в природный газ, - заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» экс-глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Эксперт предложил срочно договариваться с европейскими трейдерами, «чтобы часть экспортируемого газа оставалась в подземке (имеются в виду подземные газохранилища — Ред.) на Украине». Коболев уточнил, что в сутки в сторону Европы проходит по 15 миллионов кубометров газа.

- Может случиться так, что когда зимой мы захотим покупать газ в Европе, его там банально не будет. Или нам его не продадут. И это будет проблема, мы попадаем в зону риска, - заметил Коболев.

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