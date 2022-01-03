Мы делили миллиард: как наследники воюют за имущество погибших российских олигархов

Чудо инженерной мысли - 106-метровая яхта «Черная жемчужина» Олега Бурлакова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что может быть печальнее, чем вид одинокой яхты за полмиллиарда долларов, сиротливо качающейся у причала на волнах Адриатического моря? Разве только пустая, опечатанная приставами вилла, взирающая пустыми окнами на красоты южной Европы. Все это добро когда-то принадлежало русским олигархам, а теперь за него воюют в судах непримиримые наследники. В пандемию таких судов стало больше, поскольку олигархи тоже люди (причем зачастую немолодые) и тоже гибнут от ковида.

Самый громкий и самый свежий «наследственный» скандал в конце прошлого года разразился... вернее, продолжился в Монако. Вдова миллиардера Олега Бурлакова и две его дочери подали заявление в местный суд - оспаривают завещание олигарха, в котором не оказалось их имен. Почему же родня не может мирно поделить имущество богачей и до чего дошли самые громкие «наследственные войны» последних лет?

ЖЕМЧУЖИНА РАЗДОРА

Олег Бурлаков

Дата и причина смерти: скончался от ковида 21.06.2021 в возрасте 71 года.

Как разбогател: Бурлаков сделал состояние в 90-х и «нулевых» на цементе, нефти и газе.

Что оставил: Наследство олигарха оценивают примерно в $3 млрд. Кроме денег на счетах, после смерти Бурлакова остался особняк в Монако за $100 млн, самолет Bombardier Global 5000 за $10 млн и акции различных компаний на сотни миллионов долларов. А также чудо инженерной мысли - 106-метровая яхта «Черная жемчужина» ($400-500 млн), самый длинный парусник в мире. В его огромные черные паруса встроены гибкие солнечные батареи. Это единственное на планете судно, способное работать только за счет энергии ветра, солнца и воды.

Война за деньги и имущество Бурлакова началась еще при его жизни. В 2018 году жена олигарха Людмила подала на развод. А через год уже сам Бурлаков подал иск к жене и одной из двух дочерей - он был уверен, что они присвоили его $1 млрд. Проходит еще год - и уже Людмила обращается в суд, обвиняя мужа в том, что он занижал размер своего богатства, дабы она меньше получила при разделе имущества.

Олигарх умер, так и не успев завершить бракоразводный процесс. Через несколько дней после его смерти, в конце июня, жена с дочерьми обратились к нотариусу. Тихо-мирно покатилась процедура оформления наследства на безутешную супругу и детей... Но в августе прилетела новость из Монако, где миллиардер жил последние 10 лет: обнаружено завещание Бурлакова! Об этом объявил адвокат Веры, сестры олигарха. По его словам, все нажитое непосильным трудом Бурлаков оставил именно Вере и ее мужу Николаю Казакову, своему давнему бизнес-партнеру.

Как сообщил юрист, завещание Бурлаков написал от руки, не обращаясь к нотариусу. Но это не проблема: если экспертиза подтвердит, что почерк принадлежит Бурлакову, то законы Монако признают такую форму действительной. Чего не скажешь о жене и дочерях олигарха. В конце 2021 года они подали иск в суд Монако и хотят оспорить завещание.

Но и это еще не все. В борьбу вступила София Шевцова - бывшая стюардесса личного самолета миллиардера. В 2020 году она родила дочку. Недавно она подала иск о признании Бурлакова отцом. Очередное суда заседание назначено на январь 2022 года. Если девочку признают дочерью Бурлакова, она тоже может претендовать на долю в его наследстве.

Похоже, уникальной яхте Бурлакова еще долго суждено скучать в порту черногорского Тивата в ожидании новых владельцев.

СЕМЕРО ОДНУ НЕ ЖДУТ

Дмитрий Босов

Дата и причина смерти: покончил с собой 06.05.2020 в возрасте 52 лет.

Как разбогател: Босова считают типичным «олигархом из 90-х». В свое время он водился и с Борисом Березовским, и с Михаилом Абызовым, который ныне ждет приговора по делу о многомиллиардных хищениях. Дмитрий Босов вкладывался в самые разные активы – от нефти и газа до предприятия по выпуску каннабиса в Калифорнии, где легализована марихуана.

Что оставил: в последние годы основной бизнес Босова был связан с добычей угля. Он владел инвестиционной группой «Аллтек», которая контролировала АО «Сибирский антрацит» - мирового лидера по добыче и экспорту антрацита (вид ископаемого угля). Также владел акциями УК «ВостокУголь» и других сырьевых компаний. Состояние Босова оценивалось в $1,1 млрд.

Самоубийство Дмитрия Босова до сих пор окутано тайной. Миллиардер не написал ни предсмертной записки, ни завещания. Что он оставил, так это огромное состояние и толпу наследников.

Через три месяца после смерти бизнесмена его 32-летняя вдова Катерина оформила на себя 43% акций «Аллтека» - половину доли погибшего мужа. Это не понравилось остальным наследникам – родителям Босова и четверым его сыновьям от предыдущих браков. Они подали в суд, который признал: Катерине не полагается «супружеская» половина акций, поскольку Босов создал компанию задолго до брака. В итоге родные добились равного распределения долей - по 10,8% каждому из восьмерых наследников (включая Бэлу Алексу, маленькую дочь Катерины и Дмитрия). Процесс закончился минувшей весной.

Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

После этого «Аллтек» решил продать компанию «Сибантрацит». Катерина через суды пыталась заблокировать сделку, но потерпела фиаско. А минувшим летом доля Катерины и ее дочери (21,6% акций) были переписаны на саму компанию - так постановили акционеры с решающим правом голоса. В конце октября «Сибантрацит» был продан (сумма сделки оценивается в $1 млрд). Теперь вдове полагается компенсация примерно в $100 млн – она получит ее, как только покупатель перечислит все деньги. По данным СМИ, Катерина все еще продолжает суды на Кипре за более мелкие доли наследства, но примерно с таким же успехом.

МИЛЛИАРДЫ БАБУШКИ АГАФЬИ

Андрей Трубников

Дата и причина смерти: скончался 07.01.2021 в возрасте 61 года от последствий коронавируса.

Как разбогател: заниматься бизнесом начал в начале 90-х — сначала продавал импортный алкоголь, затем средства для мытья посуды собственного производства. В «нулевых» создал две успешные косметические фирмы - «Первое решение» (бренд «Рецепты бабушки Агафьи») и ее дочернюю компанию Natura Siberica.

Что оставил: Трубников владел не только крупными долями Natura Siberica и «Первого решения», но и сетью косметических магазинов Organic Shop (40 торговых точек). Выручка компаний Трубникова в 2014 году - 14 млрд рублей. Его состояние оценивалось в $500 млн.

Эксцентричный коммерсант, который любил фотографироваться с сушеной жабой на шее, завещания не оставил. В итоге четверо наследников - двое детей от первого брака, дочь от второго и вдова Анастасия - не смогли договориться, кто будет руководить главным активом, компанией Natura Siberica. Возглавить компанию хотела первая жена коммерсанта Ирина Трубникова (у нее 40% акций). Но часть наследников выступила против.

Нотариус, как полагается в таких случаях, назначил внешнего управляющего. А тот аннулировал пропуск в офис Ирины Трубниковой. В отместку она запретила «Первому решению» выпускать продукцию под товарными знаками компании, включая суперпопулярные «Рецепты бабушки Агафьи». Результат предсказуем - производство встало, 80 магазинов сети Natura Siberica закрылись. Правда, осенью буря немного улеглась: «бабушка Агафья» снова производится, часть магазинов опять работает. Как пишут СМИ, родня и наследники Трубникова решили помириться, чтобы продать компанию и разделить деньги. Сейчас ее оценивают в $100 млн.

Андрей Трубников. Фото: инстаграм trubnikov_fly_or_die

Но для начала им нужно забрать иски, которыми они завалили суды и друг друга. Всех претензий и не перечислишь. Например, сын от первого брака Дмитрий подал в суд на вдову бизнесмена Анастасию. Он доказывает, что его отец и Анастасия последние годы не жили вместе, то есть по сути она ему не жена и наследство ей не полагается. А сама вдова через суд добивалась, чтобы ее детей от предыдущего брака тоже признали наследниками Трубникова, поскольку они «были у него на иждивении». В конце декабря суд ей отказал, но решение можно обжаловать.

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Борис Александров

Дата и причина смерти: умер от ковида 30.11.2020 в возрасте 73 лет.

Как разбогател: заниматься «бизнесом» начал еще в 1982 году - нелегально выпускал водку, за что отсидел три года. В 90-х создал несколько кооперативов и торговал книгами, цветметом, коврами, едой. В 1994 году основал компанию «Ростагроэкспорт». Она выпускает различную молочку, в том числе глазированные сырки «Б. Ю. Александров».

Что оставил: «Ростагроэкспорт» оценивают примерно в $50 млн. Однако доли в компании у Александрова не было - 100% акций было у его друга Юрия Изачика, вместе с которым он в свое время создал компанию. При этом Борис владел правами на само название «Ростагроэкспорт» и бренд «Б. Ю. Александров». Завещания не оставил.

Незадолго до смерти бизнесмен передал права на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б. Ю. Александров» старшей дочери Екатерине, которая сейчас и возглавляет компанию. Кроме нее, у «короля сырков» осталось еще двое детей от пяти браков. Вместе с его вдовой они и делят наследство Александрова.

Борис Александров скончался в возрасте 73 лет

Но делают это тихо-мирно - по крайней мере, ни о каких спорах между ними информации нет. Жестокую битву за компанию ведут другие люди. Вскоре после смерти Александрова владелец «Ростагроэкспорта» Юрий Изачик подарил 85% акций пятерым топ-менеджерам компании - по 17% каждому. Потом одумался и объяснил причины невиданной щедрости. По словам бизнесмена, он был серьезно болен и подавлен, а коварные коллеги наплели ему, что у компании серьезные проблемы и только разделение долей спасет его от громадных долгов. Изачик подал в суд и требует признать договор дарения недействительным, но в успех дела юристы верят слабо.

В ответ новые акционеры подали заявление в полицию. Против Изачика возбудили уголовное дело за «принуждение к совершению сделки» (видимо, имеются в виду его попытки вернуть себе акции). Дело нешуточное: Изачику грозит 10 лет тюрьмы, его объявили в международный розыск. Сейчас он находится в США и возвращаться не спешит.