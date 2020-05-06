2020-05-06T18:21:37+03:00
Происшествия

Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Смерть произошла в ночь на 6 мая, сообщают СМИ
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве покончил с собой известный бизнесмен, миллиардер Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАССВ Москве покончил с собой известный бизнесмен, миллиардер Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В Москве покончил с собой известный бизнесмен, миллиардер Дмитрий Босов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.

В издании не сообщают, при каких обстоятельствах произошла смерть, известно только, что бизнесмен скончался в ночь на 6 мая.

Источники kp.ru пока не подтверждают гибель Босова.

Босов считается одним из самых богатых людей в России, он занимал 86 строчку в рейтинге Forbes, при этом год назад, в 2019-м, он был на 102 месте.

Ему принадлежит сразу несколько компаний: «Сибантрацит» считается одним из самых крупнейших производителей металлургических углей, мировой лидер по поставкам высококачественного антрацита; «Востокуголь» занимается угледобывающей промышленностью, в том числе в Арктике.

Компания "Сибантрацит" Босова является спонсором "Ночной хоккейной лиги", это самая известная российская любительская спортивная организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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