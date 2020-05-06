Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
В Москве покончил с собой известный бизнесмен, миллиардер Дмитрий Босов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.
В издании не сообщают, при каких обстоятельствах произошла смерть, известно только, что бизнесмен скончался в ночь на 6 мая.
Источники kp.ru пока не подтверждают гибель Босова.
Босов считается одним из самых богатых людей в России, он занимал 86 строчку в рейтинге Forbes, при этом год назад, в 2019-м, он был на 102 месте.
Ему принадлежит сразу несколько компаний: «Сибантрацит» считается одним из самых крупнейших производителей металлургических углей, мировой лидер по поставкам высококачественного антрацита; «Востокуголь» занимается угледобывающей промышленностью, в том числе в Арктике.
Компания "Сибантрацит" Босова является спонсором "Ночной хоккейной лиги", это самая известная российская любительская спортивная организация.
ИСТОЧНИК KP.RU