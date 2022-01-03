Михаил Погребинский: Судя по всему, американцы потребовали от Киева начать деэскалацию в Донбассе

Байден сказал Зеленскому, что он заинтересован в деэскалации. Фото: REUTERS

...- Михаил Борисович, нам, здесь, в Москве, в ночь на 31 декабря, например, все сразу рассказали, досконально, после телефонного разговора президентов России и США... Что Байден сказал, что Путин, - помощник нашего президента Ушаков провел на эту тему большой брифинг для российских и иностранных журналистов. А у вас там, в Киеве, в секрете, что ли, все держат, как общались Байден с Зеленским в воскресенье, 2 января?

- Да, вот уже почти полдень, у нас 12-й час (моя беседа с Погребинским состоялась именно в это время, так до этого он отказался от интервью: очень мало информации. - А.Г.)

Но, кроме короткого сообщения Зеленского в Твиттере, больше никакой информации о разговоре с Байденом нет.

- Да, я читал сообщение в Твиттере... Но, может, что-то - между строк?

- Для меня это (то есть, краткость. - А. Г.) означает, что на встрече с Байденом для Зеленского прозвучал плохой сигнал.

- Как это понять?

- Сейчас я поясню уже содержательно, в чем плохой сигнал.

Первое. Есть общие слова о поддержке (Зеленского). Если читать сообщения Белого дома, то там - пара пунктов... Вот один пункт важный – о том, что Байден якобы сообщил о переговорах с Путиным и что обе стороны сказали – хорошо. Никакого содержания за этим реального нет. Кроме того, что Байден как бы - ну, делает вид, что сообщает Зеленскому о том, что он переговорил и с президентом Путиным. Как бы учитывая его, Зеленского, присутствие вообще в мире. (Видимо, Погребинский хотел сказать: в мировой политике.- А.Г.) Ничего более содержательного тут нет.

Но зато содержательное начинается дальше. Вот, например, я обращаю внимание на пункт, что указан в Вашингтоне (речь о сообщении Белого дома. - А.Г.), о том, что Байден сказал Зеленскому, что он заинтересован в деэскалации.

- Ну, это Псаки, пресс-секретарь Байдена сообщила, как я понял.

- Я не знаю, по-моему, эти слова есть и в пресс-релизе Белого дома.

- И что это значит?

- А то, что, если бы у Байдена не было заинтересованности именно Зеленскому сказать, что нужна деэскалация, то он бы этого не говорил, он бы Путину говорил, что, дескать, давай - деэскалируем. Типа - это ж ты тут собираешь войска и так далее. Раз Байден говорит это Зеленскому, значит, он считает, что именно он должен предпринять какие-то шаги по деэскалации. Ну, я бы сказал так.

Это корреспондируется с утечками, которые возникли в начале декабря или там ближе к середине, - когда была встреча участников Восточного партнерства. После этого появилась информация о том, что якобы старшие товарищи из Европейского союза не включили в документ, но объяснили Зеленскому: мол, они ждут от него шагов по деэскалации отношений с Российской Федерацией.

И даже указали на то, что желательно, чтобы он снял ограничения на закрытые каналы (речь об оппозиционных телеканалах. - А.Г.), чтобы они могли работать. И ещё - прекратил преследование Медведчука. (Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», который находится под домашним арестом. - А.Г.)

Даже такая информация была. Кстати, она не опровергается украинскими руководителями, значит, по-видимому, так и есть.

И это тоже как бы выглядит под таким брендом: типа, запад хочет от Украины, чтобы она занималась деэскалацией отношений с Россией. Если там, в Европе, выстраивают политику напрямую - деэскалация отношений с Россией с конкретными требованиями. То здесь конкретных требований нет, но есть обращение: давай занимайся деэскалацией. Это важно.

Следующий пункт, который вообще принципиальный – у Байдена упомянули Минские соглашения, что надо активизировать работу по минскому треку. (А в Твиттере Зеленского вообще нет об этом упоминания.)

Что значит активизировать? Это значит, американцы считают, что пора уже от Украины потребовать, чтобы она начала выполнять политическую часть Минских соглашений.

Это моя догадка, но я на 99% уверен, что именно об этом идет речь. Иначе зачем это упоминать?

Что касается прекращения огня, то это и без этого началось уже, без этой заявки. Без разговора с Байденом.

А что не началось – это то, что нет никакой активности с украинской стороны по выполнению Минских соглашений. Значит, это тем более важно, что Зеленский вообще не упомянул о них в своем твиттер-сообщении. Значит, ему от этого некомфортно, ему это не нравится, значит, а ему самый старший товарищ говорит – надо, давай. И это еще один повод как бы относиться к этому разговору как к неприятному для Зеленского.

Дальше сам Зеленский хочет, или его команда к этому стремится - сделать хорошую мину при плохой игре. Зеленский упоминает, что речь шла так же о реформах и о деолигархизации.

- А что там за реформы?

- Значит, что касается реформ, очень все неопределенно, мы не знаем, что это такое. Но мы знаем, что американцы и европейцы сильно недовольны тем, что фактически Зеленский и его команда заблокировали выборы руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

Они (американцы с европейцами) настаивают на том, чтобы был там свой человек, он даже уже один раз избран, а команда Зеленского, это не признала и - все блокирует. Байден обратил на это внимание Зеленского.

И последнее – это упоминание Зеленским деолигархизации.

Можно высказать гипотезу.

- Ну, пожалуйста...

- Моя гипотеза заключается в том, что, если Байден и говорил о какой-то деолигархизации, то, скорее всего, о том, что надо наконец решить проблему Коломойского. (Украинский олигарх. - А.Г.) Это мое предположение.

- То есть, с Коломойским американцы требуют разобраться – в смысле, с его поведением и так далее?

- Да просто в Соединённых Штатах давно уже заведены уголовные дела против него…

- Ну, ясно.

- А совсем недавно Зеленский сказал, что «мы будем связывать наши санкции с американскими». Грубо говоря, если у американцев будут какие-то санкции, «тогда мы тоже будем вводить». (Против России? - А.Г.)

В отношении же Коломойского - не просто санкции, а целый ряд уголовных дел возбуждены, и ясно, что они (американцы) как бы хотят, чтобы эти уголовные дела рассматривались, в том числе, в Украине, при Зеленском.

Это моя гипотеза, я не могу сказать, что я в этом уверен, тем не менее, ясно, зачем Зеленский упоминает деолигархизацию. Он хочет сделать вид, как и его команда, что Байден поддерживает его войну против Ахметова.(Так же украинский олигарх. - А.Г.) Вот как я это понимаю.

- Так... И какие прогнозы все-таки у вас будут?

- Для Москвы, скорее, позитивный прогноз. В том смысле, что американцы пытаются, скажем так, начинать оказывать давление на Киев не только в том смысле, чтоб Киев не провоцировал Москву. Больше того - чтобы занял активную позицию по урегулированию кризиса... И вообще, - не путался под ногами в большом деле российско-американском.

То есть, для Москвы это - позитивно. А дальше посмотрим.

Да, там есть фраза о том, что Соединенные Штаты «поддерживают территориальную целостность» Украины. Но тут просто уже ничего нельзя другого сказать, потому что это повторение того, что говорят регулярно и уже давно.

- Понял. Спасибо огромное.

- Нема за що. (В переводе с украинского - «не за что»)