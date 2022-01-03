Байден и Зеленский обсудили предстоящие переговоры с Россией по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Джо Байденом в Белом доме Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден 2 января провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время беседы обсуждались предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что собеседники «выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога по стратегической стабильности», а потом продолжатся в ходе Совета Россия – НАТО и в ОБСЕ. Американский лидер заверил главу Незалежной в том, что Украину без представителей Киева обсуждать не станут.

«Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», - отмечается в пресс-релизе вашингтонской администрации.

Кроме того, Байден в очередной раз заявил Зеленскому о поддержке территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае дальнейшего вторжения России на Украину».

Напомним, как писал сайт kp.ru, за сутки до Нового года состоялся почти часовой телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом. Как потом сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, беседа лидеров двух стран прошла в деловом ключе, оба очень серьезно подошли к обсуждению важных тем.

Он рассказал, что Путин предупредил американского коллегу, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ ровно так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Ушаков также отметил важность того, что Байден в ходе разговора несколько раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, поскольку победителей в ней не будет.

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