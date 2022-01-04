На западе Казахстана третий день идут протесты: В чем причина

Третий день на западе Казахстана проходят протестные акции местного населения. Фото: facebook.com

Третий день на западе Казахстана проходят протестные акции местного населения. Первоначально они возникли в городе Жанаозен Мангистауской области, потом протестующих поддержали в областном центре этой же области Актау. Мангистауская область – это Мангышлак, как его называли в Советском Союзе. Полуостров Мангышлак – центр нефтедобычи Казахстана на Каспии, и в городах области живут не изнеженные интеллигенты, а самый что ни на есть трудовой народ.

Понятно, что они, добывая и перерабатывая нефть, были чрезвычайно удивлены, когда вдруг на автомобильных заправках столкнулись с тем, что СПГ вырос в цене с 60 до 120 тенге (в переводе на российские деньги – около 20 рублей) за литр. Толпа протестующих 2-го января моментально заполнила центральную площадь города с населением 110 тысяч человек. Для небольшого города они выглядели весьма внушительно. Через несколько часов к ним присоединились протестующие по этому же поводу в областном центре Актау, где проживает около 200 тысяч человек. В бывшей столице Казахстана Алма-Ате полиция упредила возможные выступления, перекрыв центральную площадь города и ограничив вход на нее. В нынешней столице Нур-Султане все пока тихо, как будто о протестах на западе республики никто и не слышал.

Главным требованием протестующих сначала было снижение цен на газ до 50 тенге. Не сказать, что власти оперативно отреагировали на требования (местные и региональн6ые, вообще, постарались в диалог с протестующими не вступать). Пока на ситуацию не обратил внимание президент республики, никто и за ухом не почесал. В твиттере в аккаунте Касым-Жомарта Токаева появилась запись: "Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле". И уже 3-го января правительство республики распространило сообщение, что "собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр".

Протестующих это явно не удовлетворило. Они требовали снижения до 50 тенге. И остались на площадях. И тут стало ясно, что этот протест носит примерно такой же стихийно-импровизационный характер, как и Евромайдан в Киеве в 2013-м. В центре площади, где собрались митингующие в Актау, вдруг откуда-то появилась большая юрта, в которой на столах разложили тоже непонятно откуда взявшиеся баурсаки, самсу, хлеб. Захъодящие сюда участники протеста могут не только перехватить что-нибудь из съестного, но и согреться тут же заваренным чаем. Примечательно, что с внешней стороны юрта выполнена в цветах российского флага – белый верх, синяя середина и красный низ. Аналогично и в Жанаозене появилась гигантская палатка с таким же набором блюд на столах.

Пошли сообщения, что нечто похожее происходит и в относительно неподалеку расположенном городе Уральск. Причем, протестующие в Уральске собрались не столько против цен на сжиженный газ, сколько в поддержку протестов в Актау и Женаозене. А вахтовики с неподалеку расположенных месторождений в количестве около 300 человек двинулись пешком в Актау. Путь им предстоит непростой, ведь до административного центра области 280 километров, и если им не предоставят транспорт, то в город они придут в лучшем случае дней через 10 (не стоит забывать, что дело происходит зимой, которая в Казахстане мягкостью не отличается – не мороз, так ветер все равно затруднят их продвижение).

Примечательно, что частичное удовлетворение требований протестующих внесло в их ряды настоящую сумятицу. И сейчас они выступают уже вразнобой: одни требуют снижения цен на продукты, другие – отставки правительства, третьи – расширения социальных льгот. И на фоне этой сумятицы выделяется четкое ядро, чьи лозунги выделяются определенностью и категоричностью про то, что Россия подгребла Казахстан под себя и Казахстану пора "на выход из ЕАЭС".

Полиция вела и ведет себя весьма выдержанно, нет ни применения силы, ни разгона. Тот же Токаев обратился к протестующим, признав их право мирно собираться, но предупредив, что при этом они не должны нарушать общественный порядок. Сами протестующие пока также не проявляют явной агрессии и не совершают провокаций. Но нет и сомнений, что если протестующие позволят себе хоть какие-то провокации, то ответная реакция последует немедленно и будет жесткой. Прецеденты уже имелись. Не случайно по свидетельствам очевидцам, в города, где активно идут протесты, власти перебрасывают подразделения внутренних войск. С другой стороны, за последние годы многие заварушки в республике начинались именно в городах на западе Казахстана.

Майданы и попытки устроить "цветные революции" в Казахстане научились пресекать.