Игорь Крутой рассказал о последнем разговоре с тяжелобольным Александром Серовым

Александр Серов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Серов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Поражение легких певца достигло 75%. У звезды эстрады развилась дыхательная недостаточность. До недавнего времени с ним на связи был Игорь Крутой. Композитор рассказал о последнем разговоре с исполнителем хита "Мадонна".

Александр Серов был госпитализирован в больницу с подтвержденным коронавирусом. Народного артиста подключили к ИВЛ. На фоне недуга у певца диагностировали декомпенсированный сахарный диабет. Это крайняя стадия заболевания, когда не удается стабилизировать уровень глюкозы в крови даже инсулином.

За 67-летнего Александра Николаевича очень переживают его родные и друзья. Игорь Крутой буквально не находит себе места. Поначалу он поддерживал общение с другом.

"Я с ним разговаривал, а потом ему стало туго… Конечно, говорил ему сделать прививку от коронавируса. Ругался с ним. Если ты привитый болеешь, все равно болезнь протекает по-другому", - сокрушался музыкант в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Ранее Игорь Яковлевич просил всех неравнодушных молиться за здоровье Серова. По артисту убивается и бывшая жена.

"Мы каждый день молимся и желаем Александру здоровья. Мои сестры Наталья и Ольга, друзья, муж, который расшифровывает каждое сообщение врачей. Мы всем этим сейчас живем. Все наши мысли и действия сейчас только во здравие Александра. Когда случается беда, то нет место обидам, мы все объединяемся. Мы сейчас все заодно! Саш, тебя очень много людей любят! Ты очень много добра нес в этот мир. Ты нам еще нужен! Живи! Люблю тебя!" - переживает женщина.