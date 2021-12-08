Наташа Королева отказалась обеспечивать сына и невестку-стриптизершу

Архип Глушко живет с Мелиссой Валынкиной на чердаке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Почти год прошел с того момента, как единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко привел в дом стриптизершу Мелиссу Валынкину. Молодые поселились на чердаке. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила перевоспитать невестку, хотя глава семьи Тарзан тоже днями и ночами крутится на пилоне. Королева устроила пышнотелую блондинку работать визажисткой. При этом Наташа не скрывает - обеспечивать сына Архипа Глушко и его любимую она не намерена.

Некоторое время Архип Глушко жил и учился в Майами три года. "Для меня как мамы это был сложный период. Я очень волновалась. Американское образование оказалось очень слабым. Он увидел это и принял решение вернуться на родину. Архип настоял на этом. То есть решение отправлять принимали мы, а возвращаться захотел он сам", - рассказала Наташа Королева.

Вернувшись в Россию, Архип быстро окунулся в любовные отношения. Сначала он встречался с Марией Слугиной из "Дома-2".

А потом познакомился со стриптизершей Мелиссой Валынкиной. Ерзанье на коленях у незнакомых мужчин несколько лет исправно кормило молодую танцовщицу. Она даже отмечала, что зарабатывала чуть ли не миллион рублей в месяц. Однако, поселившись в доме Королевой, лишилась главного источника дохода по настоянию свекрови.

Впрочем, Мелисса не сильно горевала. Ведь она обрела личное счастье с Архипом.

Наташа и Тарзан молодых хоть и приняли, но считают, что те должны самостоятельно себя обеспечивать. Они даже не против внуков. Но при условии, что сын состоится в профессии. "Важно понимать ответственность. И осознавать, что дети - это не просто так, ради развлечения. Сначала хорошо было бы состояться самому, чтобы было что дать детям. Надеюсь, что Архип все это понимает. И когда он встанет на ноги, обретет профессию, которая ему будет в кайф, сможет содержать семью, тогда и задумается о собственной семье", - цитирует певицу Тeleprogramma.pro.

Вокалистка отмечает, что всегда готова поддержать сына и его избранницу. А вот на собственную квартиру молодые должны заработать сами. "Я из тех родителей, которые считают, что каждый ребенок должен заработать все свое самостоятельно. Тогда он научится это ценить. Так более правильно. А когда все принесли на блюдечке с голубой каемочкой, - это совсем другое, я против", - резюмировала Королева.