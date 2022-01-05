Отставка правительства и заморозка цен: Что происходит в охваченном протестами Казахстане

В Казахстане разгораются массовые протесты. Фото: REUTERS

В Казахстане разгораются массовые протесты. Поводом к началу волнений стал двукратный рост цен на сжиженный природный газ, но скоро протестующие начали предъявлять и политические требования, в том числе полный уход из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который остается, например, председателем Совета безопасности республики.

В ночь на 5 января протестующие во многих городах страны вышли на центральные площади, откуда их пытались выдавить полицейские. Фото: REUTERS

В ночь на 5 января протестующие во многих городах страны вышли на центральные площади, откуда их пытались выдавить полицейские. Сообщается о нескольких нападениях на силовиков и сожженных машинах, в ответ стражи порядка применяют светошумовые гранаты. Причем протестующих не так много: на площади Республики в Алматы собралось, по оценкам СМИ, порядка тысячи человек. И это в самом большом городе страны.

Сообщается о нескольких нападениях на силовиков и сожженных машинах, в ответ стражи порядка применяют светошумовые гранаты. Фото: REUTERS

Тем не менее власти всеми силами пытаются погасить конфликт: откатили назад повышение цен на газ и ввели еще несколько важных мер.

Тем не менее власти всеми силами пытаются погасить конфликт: откатили назад повышение цен на газ и ввели еще несколько важных мер. Фото: REUTERS

Режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы. Чуть позже вышел аналогичный указ об Алматинской области.

Фото: REUTERS

Причем режим это довольно жесткий. С 23.00 до 7.00 на этих территориях действует комендантский час. Нельзя просто так выехать из областей и въехать на их территорию, на границах регионов дежурят усиленные наряды полиции. Запрещены любые массовые мероприятия, а участковые отправились по домам, чтобы изъять на неспокойное время у населения оружие и боеприпасы.

Отметим, что новогодние каникулы в Казахстане короче российских: 5 января как раз первый рабочий день года.

Фото: REUTERS

Правительство в отставке

В ночь на 5 января правительство Казахстана подало в отставку, а президент страны эту отставку принял.

- Одна из главнейших задач исполнительной власти — сдерживание инфляции — осталась невыполненной, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев во время ночного совещания с министрами. - Именно она станет первостепенной для следующего состава правительства страны.

Фото: REUTERS

Именно на кабинет министров Токаев возложил ответственность за беспорядки — мол, довели народ. Особенно досталось министерству энергетики.

Отставка правительства примечательна еще и тем, что уходит со своего поста премьер-министр Аскар Мамин — очен влиятельный в Казахстане чиновник. Его «оставил в наследство» новому президенту Нурсултан Назарбаев, когда в 2019-м ушел в отставку. Как полагали аналитики, Елбасы создал систему власти, при которой президент и премьер-министр будут уравновешивать друг друга, а над ними будет сам Назарбаев. Но теперь Мамин оказался не у дел. Причем если все министры продолжают работать в статусе «исполняющий обязанности», то Мамина уволили сразу же — работу премьер-министра пока будет делать его первый заместитель Алихан Смаилов.

Отметим, что отставка правительства была одним из политических требований протестующих.

Фото: REUTERS

Государственное регулирование цен

На том же ночном совещании Токаев дал несколько поручений, которые явно призваны утихомирить людей. Вот главные нововведения:

- вводится государственное регулирование цен не только на сжиженный газ, но также на бензин и дизтопливо — минимум на полгода;

Фото: REUTERS

- вводится государственное регулирование цен «по социально значимым продовольственным товарам» - то есть на продукты первой необходимости; какие именно — будут решать на местах акимы (губернаторы) регионов;

- будет разработан закон «О банкротстве физических лиц» - такой сравнительно недавно приняли и в России, процедура банкротства физлиц помогает «очиститься» от долгов и начать новую жизнь без бремени по кредитам;

Фото: REUTERS

- власти обдумают введение полугодового моратория на повышение тарифов ЖКХ;

также обсудят вопрос о субсидиях «социально уязвимым слоям населения» на оплату съемного жилья;

- создается фонд «Народу Казахстана», который будет оплачивать сложное и дорогостоящее лечение детей.

Фото: REUTERS

Задержан директор газоперерабатывающего завода

Похоже, нашли крайних и в двукратном росте цен на сжиженный нефтяной газ — именно это стало спусковым крючком для протестов. Как сообщает телеканал Qazaqstan, задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов. Ему вменяют в вину необоснованное повышение цены на газ в Мангистауской области. Кроме того, под стражей оказался и руководитель электронных торгов — именно через эту систему стали продавать газ с начала этого года. Впрочем, власти от свободных торгов уже отказались.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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