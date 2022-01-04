Как в Казахстане протестующие выбили из властей понижение цен на газ

Власти Казахстана дали гарантии, что протестующие не будут привлечены к уголовной или административной ответственности. Фото: YouTube

2022 год начался в Казахстане неспокойно. Во многих городах со 2 января проходят митинги и акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный газ на заправках в Мангистауской области. Именно там начались протесты — и там они носят наиболее массовый характер. Всего же по стране насчитывается несколько тысяч протестующих. В свою очередь полиция задерживает самых ярых активистов, держит в оцеплении главные площади городов.

На третий день протестов власти все же пошли на попятную и пообещали снизить цены. «Комсомолка» разбиралась в том, что стало причиной митингов, и как народу удалось добиться своего.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ

С начала 2022 года цены на сжиженный газ рванули вверх. Протестующие говорят о росте цен в два раза: с 50-60 тенге до 120 тенге (это чуть больше 20 рублей) за литр. Это случилось из-за того, что власти решили «отпустить» цены. Теперь топливо свободно продается на электронных торгах, а власти, республиканские или областные, никак не участвуют в ценообразовании, ведь газ, популярный у местных водителей, отнесен к категории конкурентных товаров.

- До перехода на электронные торги сжиженный нефтяной газ отпускался потребителям по цене ниже себестоимости, что было убыточно для производителей, - говорится в сообщении Министерства энергетики Казахстана.

Стоит отметить, что 120 тенге за литр, которые заставили народ в Мангистауской области выйти на улицы, обычное дело для их соседей. В соседней Атырауской области средняя цена за литр газа 115 тенге, еще севернее в Западно-Казахстанской области — те же 120.

Власти уверяют, что «отпустили» цены не только из абстрактной любви к свободному рынку. Дело в том, что в условиях отрицательной рентабельности у производителей нет никакой заинтересованности в развитии своих мощностей.

- Наш газоперерабатывающий завод работает с 1973 года, износ оборудования на нем составляет 90%, - говорит начальник управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев. - Если сейчас не начать что-то делать, в ближайшем будущем региону грозит остановка завода и дефицит сжиженного газа.

Для понимания порядка цен — сложно найти в стране что-то, что можно было бы купить за 100 тенге.

- Газировка стоит дороже, молоко дороже, хотя себестоимость и того, и другого, ниже, чем у сжиженного газа, - отмечает эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.

КТО ПРОТЕСТУЕТ

Хотя протесты охватили несколько городов страны, в том числе Нур-Султан и Алматы, центром их — и зачинателем — стала Мангистауская область на юго-западе. Хотя регион этот довольно сильно отличается от остального Казахстана в первую очередь уровнем жизни. Здесь добывают газ и нефть на каспийском шельфе — областной центра Актау (Шевченко в советские времена) стоит на берегу Каспия, здесь а городе Жанаозен стоит единственный в стране газоперерабатывающий завод.

- В Жанаозене средняя зарплата 505 тысяч тенге (85,9 тысяч рублей) в месяц, тогда как в среднем по стране выходит примерно 250 тысяч (42,5 тысячи рублей) в месяц, - говорит эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов. - И именно здесь люди выходят с требованием снизить цены на сжиженный газ. Для меня это странно, потому что Жанаозен — часть Казахстана, а Казахстан — часть региональной и глобальной экономики. Мы не может жить в отрыве от остального мира.

Протесты охватили несколько городов страны, в том числе Нур-Султан и Алматы, а центром их стала Мангистауская область на юго-западе. Фото: YouTube

Впрочем, там, где люди имеют возможность много зарабатывать, как правило наблюдается и серьезное расслоение в доходах населения. Эта ситуация характерна для всего Казахстана, но именно в промышленно развитой Мангистауской области выглядит наиболее остро.

Наконец, стоит напомнить, что именно здесь разгорелись одни из крупнейших в истории современного Казахстана протестов. В декабре 2011 работники нефтедобывающих предприятий вышли на улицы с требованием повышений зарплаты и достойных условий труда. То, что началось как мирная демонстрация, вылилось в массовые беспорядки, в результате которых погибло 70 человек, а сотни оказались арестованы. Центром тех событий также был Жанаозен.

ЧЕГО ДОБИЛИСЬ

Власти пошли на уступки. По результатам переговоров правительственной комиссии с инициативной группой жителей Актау принято решение не просто ограничить рост цен, а установить единый ценник для Мангистауской области. Теперь литр сжиженного газа там будет стоить 50 тенге (8,5 рублей). Объявлено, что желается это «в рамках социальной ответственности» компании «Казмунайгаз». Если учесть, что это такой казахстанский «Газпром», который контролируется государством, то понятно, что финансовая нагрузка от такого решения ляжет на республиканскую казну.

Кроме того, власти дали гарантии, что протестующие не будут привлечены к уголовной или административной ответственности.

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