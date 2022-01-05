Москве подложили свинью: В Казахстане запустили цветную революцию накануне важнейших переговоров России с США и НАТО

Задержание участника протестов в Алма-Аты. Фото: REUTERS

Стоило России показать зубы и постучать воображаемой туфлей по столу, потребовав юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток, как заполыхало с другого фланга. В Казахстане, похоже, кто-то пытается реализовать не раз испробованный сценарий цветной революции. Из локального протеста по поводу цен на сжиженный газ в Мангистауской области прямо сейчас разгорается пламя государственного переворота. Вернее, его раздувают.

В ночь на 5 января на полицейские машины обрушился гнев протестующих. Фото: REUTERS

В происходящее у соседей, честно говоря, верится с трудом. Ведь буквально несколько дней назад Казахстан казался чуть ли не идеальным вариантом развития постсоветской республики. Нурсултан Назарбаев, руководивший еще Казахской ССР, в 2019 году без шума ушел с поста президента, передав дела Касым-Жомарту Токаеву. Тот, опытный дипломат, не стал резко менять курс, тем более, что и Назарбаев не до конца отошел от дел, сохраняя за собой не только официальный титул Елбасы, но и пост председателя Совета безопасности страны.

И вот уже тот самый Токаев, в обращении к народу говорит вовсе не о ценах на сжиженный газ.

Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS

- Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог, - заявил президент Казахстана. - Сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире.

То есть фактически первое (ну ладно, по поводу порядкового номера есть варианты) лицо государства говорит, что страна стоит на пороге большой смуты.

Есть ли объективные причины выходить на улицы или пытаться захватить полицейские участки и акиматы? По уровню ВВП на душу населения, уровню жизни и доходов народа страна оставила соседей по Центральной Азии далеко позади, а в последние годы так близко подобралась к России, что все уже зависит от методик подсчета.

В крупнейших городах Казахстана горели автомобили полиции. Фото: REUTERS

Но все это оказалось неважно, ведь протест охватил почти все крупные города страны с подозрительной быстротой — и это при том, что Казахстан 9 в мире страна по занимаемой территорией, и проблемы прикаспийского Актау не особо волнуют север или юг страны. Но столкновения с силовиками фиксируют по всей стране. И от социально-экономических требований протестующие довольно быстро перешли к политическим: им нужна отставка правительства и уход из власти Нурсултана Назарбаева.

И все это под боком у России — как раз в считанные дни до важнейших переговоров Москвы с НАТО и США. Нестабильность одного из ключевых партнеров явно не добавит козырей в колоду наших переговорщиков. Не говоря уже о том, что если события в Казахстане примут по-настоящему серьезный оборот, Москва должна будет задуматься о спасении русского населения. Россия обязана будет вмешаться, ведь и она, и Казахстан — участники Организации договора коллективной безопасности. В этой ситуации любое неосторожное действие приедет к возникновению еще одной если не горячей, то уж точно кризисной точки в зоне интересов нашей страны.

Если тому, кто стоит за протестами в Казахстане, удастся раскачать ситуацию хотя бы вполовину того, что получилось на Украине, это грозит огромными проблемами не только самому Казахстану, но и России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Протесты в Казахстане захватывают все новые города: Что происходит

Власти снизили цены до требуемого митингующими уровня (подробности)

Как в Казахстане протестующие выбили из властей понижение цен на газ

После нескольких дней протестов чиновники согласились отменить повышение цен на сжиженный газ (подробности)