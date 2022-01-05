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Политика5 января 2022 10:24

Мэрия Алма-Аты горит, толпа в 10-15 тысяч человек просто разорвала город на части

Что происходит в охваченном беспорядками крупнейшем мегаполисе Казахстана — глазами журналиста kp.ru Владимира Ворсобина
Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
Комментарии (36)Комментарии (36)(36)
В Алма-Ате то ли туман, то ли ее накрыло слезоточивым газом.

В Алма-Ате то ли туман, то ли ее накрыло слезоточивым газом.

Фото: REUTERS

В Алма-Ате то ли туман, то ли ее накрыло слезоточивым газом. Город выглядит пустым и настороженным. Люди покидают свои квартиры с опаской, пытаясь незаметно проскочить в продуктовый магазин, если таковой найдется. Город во власти революции. Причем - революции восточной, где революционеры тщательно вооружены. Самые гордые из них носят трофеи – полицейские железные щиты, дубинки, каски. Самые пронырливые угоняют полицейские машины и даже реанимобили.

Город во власти революции.

Город во власти революции.

Фото: REUTERS

Первая стычка, которую я видел сегодня, очень напомнила Киргизию, когда, стараясь держать строй, полицейские отступали, а потом чуть ли не бегом мчались прочь. За ними неслись люди с палками, камнями, после чего срывали свое зло на какой-нибудь первой попавшейся полицейской машине.

Количество протестующих поразительно.

Количество протестующих поразительно.

Фото: REUTERS

Количество протестующих поразительно. Только здесь можно понять, что агрессивные протестующие численностью в 10-15 тысяч человек могут просто разорвать город на части. Причем это люди, которые прошли через 3-4 полицейских кордона, то есть они буквально прорывались через цепь ОМОНа, оглушенные бесчисленным множеством шумовых гранат, с разъеденными от слезоточивого газа лицами... Им, похоже, плевать на все, что попытается их остановить.

Фото: REUTERS

Причины столь бешеного протеста, как мне здесь, на месте событий, кажется, кроются в двух вещах. Первая абсолютно киевско-майданная – по убеждению многих здесь, все ценное в Казахстане роздано «своим» людям. А вторая причина экономическая – расслоение народа, в котором, как тут говорят, уже не осталось среднего класса – либо человек богат, либо беден.

Фото: REUTERS

Сейчас протестующие подожгли акимат — мэрию крупнейшего города страны - Алма-Аты После чего частью разошлись по улицам. Трудно сказать, на что решится в этих условиях власть, но силами полиции этих революционеров, похоже, уже не остановить.

Фото: REUTERS

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