В здании администрации Алма-Аты начался пожар Фото: скриншот

В среду, 5 января, в здании городской администрации Алма-Аты, куда ранее ворвались протестующие, начался пожар.

Как передает новостной портал zakon.kz, пожар начался с восточной стороны здания на первом этаже. По данным портала, пожар также начался в здании городской прокуратуры.

Как писал сайт kp.ru, утром в среду, 5 января, после ожесточенных стычек с полицейскими у дверей администрации города участники акции протеста смогли ворваться внутрь здания городской администрации в Алма-Ате, после чего они дошли до овального зала заседаний с государственными флагами. При этом, захват мэрии длился недолго, поскольку правоохранители вынудили протестующих покинуть помещение.

Напомним, демонстранты вышли на улицы с акцией протеста из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевв в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области ввел режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка.