В Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками Фото: REUTERS

В среду, 5 января, в Алма-Ате продолжаются протесты, начались столкновения протестующих с полицией, которая применяет спецсредства.

Как передает казахстанское издание Vласть, столкновения происходят на пересечении улиц Толе би и Сейфуллина, а в центре города можно услышать взрывы светошумовых гранат. Несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими. Также отмечается, что мобильный интернет по-прежнему не работает, мессенджеры заблокированы.

Напомним, демонстранты вышли на улицы с акцией протеста в связи с высокими ценами на топливо. Как писал сайт kp.ru, в Алма-Ате полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих.

На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевв в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области ввел режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. В МВД республики сообщили, что в ходе незаконных акций пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а также были повреждены 37 служебных автомобилей. Кроме того, правоохранительные органы задержали более 200 человек за нарушения общественного порядка.