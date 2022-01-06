Год назад США запустили в Алма-Ате военно-биологическую лабораторию. Если ее разорят - бактериологическое оружие выйдет из-под контроля

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с обозревателем KP.RU Александром Гамовым сделал заявление на фоне продолжающихся со 2 января 2022 года протестов в Казахстане.

- Геннадий Григорьевич, вот такая сложная ситуация сейчас в Казахстане, в Алма-Ате. Скажите, с пандемией там что происходит, на каком уровне там была зараженность до всех этих беспорядков? И проверяют ли сейчас, ведут ли какую-то статистику?

- Очень сомневаюсь.Там даже мародерство в больницах идет. Какие могут быть коронавирусные данные? Казахстан был не в лучшей ситуации. И сказать, что у них там все было хорошо, я не могу. А в эти дни мы наблюдаем на улицах большое скопление людей. И это тоже работает на сохранение эпидемической ситуации.

Но что меня здесь больше всего волнует? Я с особой тревогой наблюдаю за ситуацией в Алма-Ате, потому что, вы помните, что год назад там американцы запустили современную военно-биологическую лабораторию. А сейчас двухмиллионный город, по сути, остается неуправляемым. Протестующие захватывают административные здания. И вот эта лаборатория может сдетонировать очень серьезными последствиями.

- А что там, в этой лаборатории?

- Ну, как что? Это - военная лаборатория, которая занималась, естественно, наступательными военными разработками. И, хотя руководство Казахстана отрицало, что там, дескать, нет ни одного американского военного... Но ведь там - люди, из числа, видимо, казахстанцев, которые работают на американских военных.

Это - военно-биологическая лаборатория с высоким уровнем защиты, биологической защиты, то есть, там можно работать с неограниченным по опасности составом вирусов, бактерий, микробов и так далее. Такие лаборатории строились и в Грузии, но наиболее активно эта работа шла всегда в Казахстане.

Мы с вами буквально несколько недель назад обсуждали заявление о том, что собираются и в Джамбуле строить такую же лабораторию. И обещают ее запустить в работу в 2025 году. Там еще более высокий уровень защиты будет...

- Но вернёмся пока к лаборатории в Алма-Ате.

- Если над ней будет утрачен контроль и, не дай Бог, кто-то или по незнанию, или преднамеренно нарушит вот тот режим, который требуется для такого рода учреждений, работающих с опасными возбудителями, - не поздоровится не только Алма-Ате. И не только Казахстану. Поэтому вот просто необходимо, чтобы военные Казахстана взяли этот объект под контроль.

- Я это понял. А скажите, пожалуйста, там какие могут быть штаммы? Какая… зараза?

- Давайте так, не будем даже фантазировать. Понимаете? Но проработавшая целый год лаборатория с высочайшим уровнем защиты, которой даже у нас, в России, нет, она очень опасна. И какие там коллекции сейчас хранят? Они-то работают в Алма-Ате еще с 90-го года. И опыт у них есть. Но другое дело, у них не было возможностей технологических. Сейчас эти возможности технологические появились. Они построили эту лабораторию. Год она уже работает. Значит, там проводятся очень серьезные исследования. Понятно, не в пользу здравоохранения, а наоборот, потому что там - военные, их, прежде всего, это интересует. И я думаю, что сейчас вот нужно эту обеспокоенность донести.

- А вот силы ОДКБ, которые собираются вводить, могут эту лабораторию взять под охрану?

- Прежде всего, конечно, именно этот объект надо будет взять под контроль. И желательно, чтобы это были и наши ребята, потому что готовность наших спецподразделений, она более высокая. И тогда можно будет хотя бы оценку каких-то последствий делать, если туда протестующие, не дай Бог, проникли.

- То есть, это может быть такая бактериологическая бомба?

- Ну, давайте не будем сейчас придумывать всякие там эти… страшилки. По-моему, того, что я сказал, достаточно, чтобы понять, насколько это все тревожно.

- Все, спасибо огромное, что предупредили.

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