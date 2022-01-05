В худшее время в худшем месте: западные спецслужбы устроили беспорядки в Казахстане перед встречей «Россия - НАТО»

Причина беспорядков в Казахстане - не только влетевшие цены на газ, но и дело западных спецслужб Фото: REUTERS

Протесты в Актобе, Алмате и других городах Казахстана неспроста начались в первых числах января. Эти даты - очень сложный момент в мировой политике из-за встречи России и США и других стран НАТО, по гарантиям безопасности в Европе. Она пройдет 10 января.

- Момент выбран не случайно. 10 января начинаются переговоры. Будет очень серьезный торг. Там не только вопросы европейской безопасности. А в том числе вопросы, касающиеся и стран Центральной Азии, Казахстана. Казахстан стоял в очереди после Украины и Белоруссии.

Акции протеста прошли в крупных городах Казахстана. В Алма-Ате подожгли здание мэрии. Фото: AFP

Другими словами, беспорядки в Казахстане носят не социальный характер, а они спровоцированы со стороны, считает Александр Гусев:

- Не случайно Агентство по международному развитию по линии Госдепа США выделило на «укрепление потенциала организации гражданского общества», по сути дела, вот этой цветной революции, 1,5 млн. долларов. Это опубликованные данные. И финансирование из-за рубежа, и рассылки митингующим по известным системам – Telegram и WhatsApp на русском языке говорят о том, что это очень хорошо продуманная акция.

Бунтарями руководили через каналы Telegram и WhatsApp Фото: REUTERS

По словам эксперта, ситуация в Казахстане повторяет то, что было в Белоруссии в 2020 году. Даже рассылка на русском языке не случайна — не успели перевести на казахский, потому что делали все в спешке. «Их поджимало время», считает Гусев.

- Процесс, безусловно, готовился, - говорит политолог. - Сейчас митингующие уже не говорят о повышении в два раза цены на газ. Теперь - уменьшение пенсионного возраста, уменьшение процентов по ипотеке, гражданские права и так далее. Это говорит о системности действий оппозиции. Искра возникла в одном месте. А сейчас полыхнул если не весь Казахстан, то во многих областях.

Ситуация в Казахстане повторяет то, что было в Белоруссии в 2020 году. Фото: REUTERS

Политологи, которые говорят, что казахстанские протесты — это внутриполитичекие разборки — ошибаются, считает Александр Гусев.

- Я убежден, что инициация этого процесса лежит за пределами Казахстана, - считает эксперт.

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