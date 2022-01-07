Россия встретила светлый праздник Рождества с молитвой в храме

Все храмы были осмотрены перед началом рождественских богослужений. Фото: пресс-служба МО РФ

Миллионы граждан России провели эту ночь в храме с молитвой. Даже все руководство Минобороны России приняло участие в Рождественском богослужении, которое прошло в Главном храме Вооруженных сил России, возведенном в Подмосковье в честь Победы в Великой Отечественной войне. К храму съехались также военнослужащие и гражданский персонал ведомства, их семьи.

Рождественское богослужение в Главном храме Вооруженных сил России. Фото: пресс-служба МО РФ

За безопасностью и общественным порядком всю ночь следили более 30 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Все храмы были осмотрены перед началом рождественских богослужений.

Военнослужащих также можно было увидеть среди молящихся в храме святого равноапостольного Великого князя Владимира (главный храм Росгвардии в Балашихе). На всенощную службу туда пришли военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, у которых был выходной день, их родные и близкие, а также жители города Балашихи.

К храму съехались военнослужащие, гражданский персонал ведомства, их семьи. Фото: пресс-служба МО РФ

У храма был оборудован рождественский вертеп, символизирующий место, в котором родился Христос. С окончанием службы к иконе Рождества Христова была торжественно вынесена зажженная свеча как символ Вифлеемской звезды.

Миллионы граждан России провели эту ночь в храме с молитвой. Фото: пресс-служба МО РФ

Прихожане слушали рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и проповедь протоиерея Максима Блекова. В ней священник сказал, что минувший год "запомнится всем непростыми испытаниями, которые показали хрупкость и уязвимость современного мира". Настоятель храма пожелал всем прихожанам мира, добра и семейного благополучия.