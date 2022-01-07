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Эксклюзив kp.rukp.ru
7 января 2022 9:29

Русский из Казахстана Роман Юнеман составил портрет революционера: "Юный человек без высшего образования"

Сайт kp.ru поговорил поговорил с одним из них — русским из Казахстана по имени Роман Юнеман
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
На площади вышли люди, которым попросту нечего терять.

На площади вышли люди, которым попросту нечего терять.

Фото: REUTERS

Массовые протесты в Казахстане обнажили неожиданную проблему: исчезающе малое количество экспертов, готовых на хоть сколько-то профессиональном уровне обсуждать ситуацию в республике. Сайт kp.ru поговорил с одним из них — казахстанским немцем по имени Роман Юнеман. Этот 26-летний мужчина занимается политическим активизмом в Москве, но вырос он в Караганде, а сейчас в аспирантуре Высшей школы экономики пишет научную работу об этносоциальных процессах на территории нашего южного соседа.

ПРО НАЦИОНАЛИЗМ

— На митингах в Алма-Ате и других городах частенько слышны националистические лозунги. Для многонациональной страны это нечто новое?

— Казахский национализм существует в двух разновидностях. Первая — скажем так, бытовая и почти незаметная. Да, были эксцессы в девяностые: до погромов не доходило, однако звучали угрозы: «Русские, уезжайте в Россию…» Но, казалось, это осталось в прошлом. Когда я там рос, в нулевые и 2010-е годы, в повседневной жизни особых проблем не было. Максимум — на уровне каких-то «шуток про фамилии», причём взаимных. Случаи последних лет, когда «языковые патрули» проявляли агрессию к русскоязычным в Казахстане, — это, да, нечто кардинально новое.

— То есть на бытовом уровне всё было нормально, по крайней мере, до недавнего времени.

— Но есть и вторая разновидность казахского национализма. Которая является уже институциональной проблемой. Если ты не относишься к титульной нации, тебе сложно устроиться в какие-либо государственные или окологосударственные структуры. Единственное, как ты можешь продвинуться, — это породнившись с каким-либо казахским кланом. Тут, впрочем, важно отметить: всё это происходит не потому, что средний казах так уж не хочет видеть во власти русских (или другие народы). Просто у них власть устроена по клановому принципу. Большинство русских — казахам не родственники (в буквальном смысле), и поэтому они в данную клановую систему по определению не вписываются. А значит, и особых перспектив у тебя там нет.

— Вы изучали демографические различия между казахами и русскими и пришли к любопытным выводам.

— Сельское население у казахов больше, чем у местных русских, — и в абсолютных цифрах, и в относительных. Поэтому рождаемость у представителей титульной нации выше, а их средний возраст — моложе, чем у русских. При этом русская молодёжь из страны уезжает (таким же образом, став студентом московского вуза, «репатриировался» и сам Юнеман — прим. ред.), остаются только родители, тёти, дяди — люди старшего поколения. Отсюда можно составить демографический портрет среднего русского в Казахстане: это женщина за 40, скорее всего, врач или учитель. А средний казах — это молодой, скорее даже, юный человек без высшего образования…

Роман Юнеман.

Роман Юнеман.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Прямо один в один завсегдатай нынешних митингов.

— Именно поэтому в протестах в основном казахи и участвуют.

НА ПЛОЩАДИ ВЫХОДИТ «НИЖНЯЯ АЛМА-АТА»

— Правда ли, что за «Алма-Атинским майданом» стоят некие внешние игроки?

— Честно, я их вообще не вижу. На мой взгляд, изначально это была попытка Младшего Жуза усилить своё присутствие во власти.

— Да, там же исторически сложились три этих клановых группы: Младший (на западе Казахстана), Средний (на востоке) и Старший (на юге).

— И на территории Младшиего Жуза находятся почти все нефтяные и газовые месторождения. При этом Казахстан — унитарное государство, и эти окраины получают совсем небольшую долю от продажи своих природных богатств. Неудивительно, что протест начался именно в тех западных областях, которые систематически недофинансированы, и оттуда перекинулся на всю страну. То есть у протеста действительно есть социальная и экономическая база: растущая безработица, инфляция, отсутствие роста зарплат. И на западе республики это усугубляется ещё и неким ощущением собственной ущемлённости.

— Но Алма-Ата — не на западе, а совсем в другой части Казахстана. Почему именно она в итоге стала центром протеста?

— Это почти двухмиллионный город, куда как раз за лучшей долей съезжается население из сельских районов. (За последние 10 лет в этом мегаполисе стало на 500 тыс. жителей больше — прим. ред.). Там огромные трущобы вокруг города. Так называемая «Нижняя Алма-Ата». На площади вышли люди, которым попросту нечего терять.

— Есть ещё конспирологическая версия: то ли старый президент Назарбаев пытается нового, Токаева, с помощью «майдана» отодвинуть, то ли наоборот…

— Не думаю. Да, часть силовиков явно помогает демонстрантам, и налицо внутриэлитный раскол — но он идёт, скорее, по линии жузов (тогда как Токаев и Назарбаев принадлежат к одному — Старшему Жузу). И именно эти силовики сдали толпе оружейные арсеналы КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана, главная спецслужба, подчиняется напрямую президенту). Но где, например, сам Назарбаев? Почему мы его вообще не слышим, не видим?

— Теперь начался ввод миротворцев ОДКБ.

— Какой-то выгоды для России в том, чтобы спасти от краха местную власть, лично я не вижу. Боюсь, что в итоге всех «собак» повесят на нас, а никакого улучшения положения русских Северного Казахстана или укрепления статуса русского языка в республике пока не просматривается.

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