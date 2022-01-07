Русский из Казахстана Роман Юнеман составил портрет революционера: "Юный человек без высшего образования"

На площади вышли люди, которым попросту нечего терять. Фото: REUTERS

Массовые протесты в Казахстане обнажили неожиданную проблему: исчезающе малое количество экспертов, готовых на хоть сколько-то профессиональном уровне обсуждать ситуацию в республике. Сайт kp.ru поговорил с одним из них — казахстанским немцем по имени Роман Юнеман. Этот 26-летний мужчина занимается политическим активизмом в Москве, но вырос он в Караганде, а сейчас в аспирантуре Высшей школы экономики пишет научную работу об этносоциальных процессах на территории нашего южного соседа.

ПРО НАЦИОНАЛИЗМ

— На митингах в Алма-Ате и других городах частенько слышны националистические лозунги. Для многонациональной страны это нечто новое?

— Казахский национализм существует в двух разновидностях. Первая — скажем так, бытовая и почти незаметная. Да, были эксцессы в девяностые: до погромов не доходило, однако звучали угрозы: «Русские, уезжайте в Россию…» Но, казалось, это осталось в прошлом. Когда я там рос, в нулевые и 2010-е годы, в повседневной жизни особых проблем не было. Максимум — на уровне каких-то «шуток про фамилии», причём взаимных. Случаи последних лет, когда «языковые патрули» проявляли агрессию к русскоязычным в Казахстане, — это, да, нечто кардинально новое.

— То есть на бытовом уровне всё было нормально, по крайней мере, до недавнего времени.

— Но есть и вторая разновидность казахского национализма. Которая является уже институциональной проблемой. Если ты не относишься к титульной нации, тебе сложно устроиться в какие-либо государственные или окологосударственные структуры. Единственное, как ты можешь продвинуться, — это породнившись с каким-либо казахским кланом. Тут, впрочем, важно отметить: всё это происходит не потому, что средний казах так уж не хочет видеть во власти русских (или другие народы). Просто у них власть устроена по клановому принципу. Большинство русских — казахам не родственники (в буквальном смысле), и поэтому они в данную клановую систему по определению не вписываются. А значит, и особых перспектив у тебя там нет.

— Вы изучали демографические различия между казахами и русскими и пришли к любопытным выводам.

— Сельское население у казахов больше, чем у местных русских, — и в абсолютных цифрах, и в относительных. Поэтому рождаемость у представителей титульной нации выше, а их средний возраст — моложе, чем у русских. При этом русская молодёжь из страны уезжает (таким же образом, став студентом московского вуза, «репатриировался» и сам Юнеман — прим. ред.), остаются только родители, тёти, дяди — люди старшего поколения. Отсюда можно составить демографический портрет среднего русского в Казахстане: это женщина за 40, скорее всего, врач или учитель. А средний казах — это молодой, скорее даже, юный человек без высшего образования…

Роман Юнеман. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Прямо один в один завсегдатай нынешних митингов.

— Именно поэтому в протестах в основном казахи и участвуют.

НА ПЛОЩАДИ ВЫХОДИТ «НИЖНЯЯ АЛМА-АТА»

— Правда ли, что за «Алма-Атинским майданом» стоят некие внешние игроки?

— Честно, я их вообще не вижу. На мой взгляд, изначально это была попытка Младшего Жуза усилить своё присутствие во власти.

— Да, там же исторически сложились три этих клановых группы: Младший (на западе Казахстана), Средний (на востоке) и Старший (на юге).

— И на территории Младшиего Жуза находятся почти все нефтяные и газовые месторождения. При этом Казахстан — унитарное государство, и эти окраины получают совсем небольшую долю от продажи своих природных богатств. Неудивительно, что протест начался именно в тех западных областях, которые систематически недофинансированы, и оттуда перекинулся на всю страну. То есть у протеста действительно есть социальная и экономическая база: растущая безработица, инфляция, отсутствие роста зарплат. И на западе республики это усугубляется ещё и неким ощущением собственной ущемлённости.

— Но Алма-Ата — не на западе, а совсем в другой части Казахстана. Почему именно она в итоге стала центром протеста?

— Это почти двухмиллионный город, куда как раз за лучшей долей съезжается население из сельских районов. (За последние 10 лет в этом мегаполисе стало на 500 тыс. жителей больше — прим. ред.). Там огромные трущобы вокруг города. Так называемая «Нижняя Алма-Ата». На площади вышли люди, которым попросту нечего терять.

— Есть ещё конспирологическая версия: то ли старый президент Назарбаев пытается нового, Токаева, с помощью «майдана» отодвинуть, то ли наоборот…

— Не думаю. Да, часть силовиков явно помогает демонстрантам, и налицо внутриэлитный раскол — но он идёт, скорее, по линии жузов (тогда как Токаев и Назарбаев принадлежат к одному — Старшему Жузу). И именно эти силовики сдали толпе оружейные арсеналы КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана, главная спецслужба, подчиняется напрямую президенту). Но где, например, сам Назарбаев? Почему мы его вообще не слышим, не видим?

— Теперь начался ввод миротворцев ОДКБ.

— Какой-то выгоды для России в том, чтобы спасти от краха местную власть, лично я не вижу. Боюсь, что в итоге всех «собак» повесят на нас, а никакого улучшения положения русских Северного Казахстана или укрепления статуса русского языка в республике пока не просматривается.

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