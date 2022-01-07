Минобороны: в Казахстан направлены военнослужащие с реальным боевым опытом

Коллективные миротворческие силы отправлены в Казахстан на ограниченный период. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

- Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства отметил, что созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.

По данным Минобороны России в состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ.

- К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка, - отметил Конашенков.

Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы, которые укомплектованы наиболее подготовленными военнослужащими России, Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецкор «КП» с улиц Алма-Аты: На проспекте трупы, их не убирают. Зевак отгоняют пулеметными очередями

Крупнейший город Казахстана проснулся после бурной ночи зачисток бунта. И пришел в ужас (подробности)