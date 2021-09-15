Хабенский, Стоянов, Меньшиков и Безруков попросили суд смягчить наказание Михаилу Ефремову: «Актёров его уровня осталось немного»

Главная интрига сегодняшнего заседания – удастся ли адвокатам скостить срок Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этого дня Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на 7,5 лет ждал долгие 11 месяцев – именно столько прошло с момента вынесения приговора в суде апелляционной инстанции. Тогда пересмотр дела принес актеру полугодовой бонус, ведь изначально Пресненский суд отправил его за решетку на 8 лет. Наказание знаменитый заключенный отбывает в «звездной» колонии №4 в поселке Алексеевка Белгородской области, где ранее сидели футболисты-дебоширы Кокорин и Мамаев. Вот и сегодня Ефремов остался на месте, решив что лучше участвовать в заседании по видеосвязи, чем две недели (!) трястись в спецвагоне для зеков: этап из колонии – испытание посложнее, чем тюремные будни.

Главная интрига сегодняшнего заседания – удастся ли адвокатам скостить срок Михаила Ефремова. Именно на этом настаивали защитники Петр Хархорин и Роман Филиппов, отправляя в суд кассационную жалобу, где подробно описали допущенные, по их мнению, нарушения в громком деле.

Михаил Ефремов видел и слышал все, что происходило в зале суда - его, сидящего за решёткой, подключили по видеоконференцсвязи. В первую очередь судьи попросили его встать.

- Михаил Олегович, качество видеосвязи вас устраивает? - уточнила коллегия судей.

- Да! - четко ответил знаменитый сиделец.

- Отводов не имеете, суду доверяете?

- Не имею, суду доверяю.

- Против съемки СМИ не возражает?

- Не возражаю, уважаемый суд! - отрапортовал Ефремов.

- Готовы к судебному заседанию?

- Да, ваша честь!

Тогда же выяснилось, что у артиста появился новый третий адвокат Юрий Падалко, который также участвовал в деле по видеосвязи из колонии. Молодую красавицу-прокуроршу, которая изначально требовала для знаменитости 11 лет колонии, сменил коллега-мужчина, а семья Захаровых от участия отказалась. Гражданская жена погибшего курьера Ирина Стерхова на заседании также не появилась.

А вот у адвоката Хархорина, который защищает артиста с апелляционного процесса, за последний год ухудшилось здоровье.

- У меня очень ослаб слух после ковида, есть медицинское заключение, - предупредил защитник и попросил приобщить к делу «исключительно положительную» характеристику Ефремова из колонии и справку о его состоянии («букет болезней никуда не исчез»). А кроме того, защита предоставила два важных документа: квитанцию о выплате компенсации владельцам разбитого фургона и письмо от 46 деятелей культуры, которые просят смягчить приговор артисту.

Как и следовало ожидать, противоположная сторона во главе с Александром Добровинским возразила, ссылаясь на то, что документы оформлены криво.

- А почему подписи артистов не заверены у нотариуса? - обратился к суду Добровинский. - Мало ли кто мог поставить автограф за этих людей!

И хотя Пётр Хархорин готов был ручаться за каждого из подписантов, суд в итоге ему отказал, приобщив лишь характеристику сидельца и медицинскую справку.

Актеры попросили суд смягчить наказание Михаилу Ефремову Фото: Алена МАРТЫНОВА

Актеры попросили суд смягчить наказание Михаилу Ефремову Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати

Кто поручился за Михаила Ефремова

В списке звёзд, которые попросили скостить срок артисту, по данным kp.ru оказались: Константин Хабенский, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Сергей Галанин, Гарик Сукачёв, Дмитрий Харатьян, Ирина Апексимова, Олег Митяев, Ольга Дроздова, Алексей Гуськов, Михаил Горевой, Татьяна Догилева, Александр Митта, Евгения Добровольская, Александр и Екатерина Стриженовы, Ян Цапник, Алёна Бабенко, Александр Маршал, Валерий Тодоровский, Александр Скляр, Юрий Башмет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Ефремов в колонии теряет зрение

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала kp.ru о буднях знаменитого сидельца (подробности)