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15 сентября 2021 18:16

Что теперь будет с Михаилом Ефремовым: отвечаем на главные вопросы после приговора

Сайт kp.ru узнал, когда знаменитый сиделец выйдет на свободу, что для этого нужно, и как сейчас проходят его будни на зоне
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Актер Михаил Ефремов отбывает срок заключения за смертельное ДТП.

Актер Михаил Ефремов отбывает срок заключения за смертельное ДТП.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение кассационного суда оставить приговор без изменений стало для Михаила Ефремова сокрушительным ударом. Срок длиной в 7,5 лет, как говорил сам актер, для него равнозначен смертной казни – все-таки возраст, слабое здоровье, а условия в тюрьме не сахар… Можно ли что-то изменить после трех инстанций, или теперь придется отбывать наказание «от звонка до звонка»?

На выходе из суда репортёры едва не разорвали адвокатов Ефремова - «подойдите сюда, встаньте туда...».

- Может, вам еще в позу встать? То туда, то сюда - чего вы мною командуете?! – прикрикнул и без того раздосадованный итогами заседания Пётр Хархорин. - Конечно, мы не довольны решением суда. Но что мы будем делать дальше, это другая тема. Надо ехать к Михаилу Олеговичу и с ним обсуждать, что я и планирую на следующей неделе.

Тем не менее, на все вопросы журналистов защитник ответил.

НА ЧТО НАДЕЯЛСЯ ЕФРЕМОВ

- Я думаю, он тоже расстроен. Михаил думал, что будет проявлено милосердие. Увы, не получилось. Но вы видели, как он принял решение суда? – «Да, понял», на этом все. У него за это время характер стал железный, он там закалился.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У СИДЕЛЬЦА

- Есть несколько вариантов развития событий: обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение. По неосторожным делам, чтобы получить УДО, надо отсидеть 1/3 срока. По моим подсчетам, это середина 2023 года. Нескоро.

Прошение о помиловании можно подать через год от начала заключения. По срокам, это уже можно делать. Но входит ли это в наши планы, пока лучше не спрашивайте.

Никаких судебных заседаний у Ефремова больше не будет, но обжалование возможно. Там пять или шесть ступеней вплоть до Верховного суда. Подаешь жалобу – ее либо принимают, либо отказывают. Если Михаил Олегович согласится, то будем работать в этом направлении.

Пояснение «КП»: Если все эти меры окажутся бесполезны, то судя по документам, оказавшимся в распоряжении редакции, артист выйдет на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО.

ЧТО СО ЗДОРОВЬЕМ

- Астма при нем, никуда не делась. Но сейчас цветение растений закончилось, стало полегче. До этого мучился аллергией, но отёк Квинке не подтвердился.

Пояснение «КП»: По данным медсправки из колонии, с декабря 2020 года Ефремов обращался в медчасть колонии несколько раз с симптомами простуды. 15 апреля 2021 актер жаловался врачам на сезонную аллергию, 15 августа – на обострение астмы.

Медицинская справка из колонии: болезни Ефремова не выдумка, он несколько раз обращался к врачам.

Медицинская справка из колонии: болезни Ефремова не выдумка, он несколько раз обращался к врачам.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

КТО СНОВА ТРЕБУЕТ ДЕНЬГИ С АКТЕРА

- Владельцы фургона, в котором сидел Сергей Захаров, изначально просили с Ефремова 1 миллион рублей. Но миллион эта машина не стоит. Мы им предложили 700 тысяч, начали диалог. А потом я узнал, что они обратились в страховую компанию. На этом наш диалог закончился. В сухом остатке мы заплатили пока 300 тысяч и ждем дальнейших решений. Деньги на компенсацию у нас есть, они были заранее отложены.

ЗАЧЕМ НУЖЕН БЫЛ НОВЫЙ АДВОКАТ

- На прошлом свидании Михаил Олегович спрашивал меня: «И что, на видеозвонке с судом я здесь буду сидеть один? Я бы хотел, чтобы кто-то был рядом». Так в колонии появился один из лучших адвокатов Белгородской области Юрий Падалко. Я ведь тоже не могу там поселиться.

ЕСТЬ ЛИ У ЕФРЕМОВА ДЕНЬГИ НА ЗОНЕ

- Да, семья отрывает из своего скромного бюджета на еду и сигареты для Михаила. Переводы ему делают регулярно и близкие, и друзья. Но этого недостаточно. Раз в два месяца ему можно слать передачки общим весом 30 килограммов. В основном это продукты, которые собирает жена.

В КАКИХ УСЛОВИЯХ СИДИТ

- Кого могут устраивать тюремные условия? Жизнь в колонии, даже образцовой, тяжела. Это постоянно лающие собаки, здоровенные немецкие овчарки. Питание, сами понимаете, не ресторанное. Нервы. На что жалуется Ефремов..? На лишение свободы. А если серьезно, всегда отвечает: «Петр Саныч, все в порядке, ничего не надо». Вы знаете, Михаил настоящий крепкий мужик, волевой человек, с харизмой, вдохновляющий на подвиги. Он не показывает слабинку, соплей не распускает. В колонии его очень уважают. За ним, если говорить на их языке, пошло погоняло «дядя Миша». Причем, так его зовут и сотрудники, и заключенные. Поверьте, это большая редкость, когда на зоне тебя уважают и те, и другие.

КАК ВЕДЕТ СЕБЯ

- В его характеристике из личного дела четко сказано: ни одного нарушения, три поощрения. Знаю, что Михаил помогал проводить чемпионат по бильярду или настольному теннису. Не играл, но участвовал в организации. За остальное не могу сказать: это УФСИНовские дела.

ПОЧЕМУ НЕ СКОСТИЛИ СРОК

- Если бы сторона потерпевших поддержала смягчение приговора, это, по закону, должно было повлиять на решение суда. Но в этом случае – не думаю. Лучше не буду отвечать, а то скажу что-нибудь не то.

В характеристике заключённого чёрным по белому указана дата освобождения: Новый год-2028 Ефремов должен встречать дома.

В характеристике заключённого чёрным по белому указана дата освобождения: Новый год-2028 Ефремов должен встречать дома.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧТО С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

- Синдром алкогольной зависимости, который Михаилу диагностировали, при вынесении приговора мог стать смягчающим обстоятельством. Так написано в законе. Но прошло много времени. Я не врач, но скажу, как есть: ни следа алкогольной зависимости у Ефремова нет.

ПОМОГАЮТ ЛИ ДРУЗЬЯ

- Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Сергей Гармаш были у него в колонии. Все понимают, что с человеком произошло глубокое несчастье. Он ведь не сознательный преступник, но вот так жизнь сложилась.

НАВЕЩАЕТ ЛИ ЖЕНА

- Супруга приезжает раз в три месяца, у них нормальные свидания. Живут по три дня в специальном помещении по типу квартиры. А вот детям туда нельзя, не положено.

Марина Палта носит кольцо в виде замка, напоминающее о тюремной профессии артиста.

Марина Палта носит кольцо в виде замка, напоминающее о тюремной профессии артиста.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поклонница актера отправляет ему по 1000 с пенсии

Марина Палта – единственная из фанатской группы Михаила Ефремова пришла сегодня в кассационный суд. Эту женщину помнят все, кто в прошлом году следил за резонансным делом: на заседаниях она появлялась исключительно в футболке с портретом актера. По словам поклонницы, все эти месяцы она переписывается с осужденным и даже отправляет ему по 1000 рублей со своей пенсии. Кроме того, на пальце она носит кольцо в виде в виде тракторного замка. Мол, это украшение напоминает о Ефремове, который в колонии вставляет молнии в спецодежду.

- Михаил поставил уже две прививки от коронавируса, - уверяет Марина Палта. – Чувствует он себя не очень, здоровье уже не то. Да и норма по молниям у него высокая, устает. Но бодрится. Несколько раз мы собирали ему посылки: носки, варежки, сухофрукты, орехи, мед, чай, сигареты – он курит красный Marlboro (175 рублей за пачку. – Ред.). Насколько я знаю, для всех сидельцев табак и чай – это валюта, которую можно обменять на что угодно. Всем, кто за него переживает, Михаил передает привет и наилучшие пожелания. «Не грустите! И здесь живут люди. Причем, хороших больше, чем всех остальных», - вот что он написал мне в последний раз.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Александр Добровинский: «Игра в три наперстка была раскрыта»

Представитель потерпевших признался, что по-человечески ему жаль Михаила Ефремова, но, по его мнению, для смягчения приговора не было оснований. Тем более, артист и его защита якобы хотели перехитрить суд. Адвокаты требовали отменить решение апелляционного суда и вернуть дело в предыдущую инстанцию (так как не доказано, что погибший был пристегнут), а сам осужденный просил только о милосердии и снижении срока.

- Сегодня Михаил Ефремов со своими адвокатами в очередной раз пытались сыграть в игру с правосудием. Но если я это понял, то суд и тем более, - поделился с kp.ru Александр Добровинский. - Попытка выдавить слезу рассказами о плохом здоровье, о том, что господин Ефремов молится за Сергея Захарова, признание того, что я пытался образумить Михаила Олеговича во время процесса… Вся эта игра в три наперстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде.

Адвокат Михаила Ефремова: «Он настоящий мужик!»

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