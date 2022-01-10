Штраф за герб СССР: на Украине ветеран АТО заплатит за лайк в соцсетях

Обвиняемый вину свою признал полностью, раскаялся и в результате "соглашения о признании вины" отделался "малой кровью" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несказанно повезло украинскому военнослужащему запаса, которого Роменский суд Сумской области приговорил к штрафу в 155 долларов США за лайк в сети "Одноклассники". Ведь лайкнул он в запрещенной в Незалежной соцсети не каких-то небинарных бодипозитивщиков и прочих трансгендеров, и даже не Анджелину Джоли с Моникой Беллуччи, а картинку с гербом Советского Союза.

Причем, совершил он это "преступное деяние" еще 30 мая 2020 года, но украинское "правосудие" добралось до него только сейчас. Следствие вменяло ему ни больше, ни меньше, а "распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". И за такое ему светил немалый срок. Если учесть, что ранее в Кривом Роге мужчину уже осудили на год за ношение футболки с гербом СССР. А нынешний обвиняемый даже согласился с тем высказыванием в соцсети, что украинцы, белорусы и русские – это один народ. Проявил себя, можно сказать, отпетым и закоренелым сепаратистом.

Обвиняемый вину свою признал полностью, раскаялся и в результате "соглашения о признании вины" отделался "малой кровью". 155 долларов – это 4250 гривен (немногим более 11 000 рублей). Правда, еще 6537 гривен (около 18 тысяч рублей) он заплатит судебных издержек. Но, по сравнению с грозившим реальным сроком – это действительно мелочи.

Вполне вероятно, что определенную смягчающую роль сыграло в приговоре и то обстоятельство, что осужденный, ныне работающий на автозаправке, во время службы в ВСУ нес службу в зоне АТО и даже, как говорят, принимал участие в боевых действиях. Впрочем, от отметки о судимости даже это мягкое решение суда его не освободило. Преступления против государственной власти, а именно так квалифицировали его действия, наказываются по Уголовному кодексу страны.

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