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Здоровье10 января 2022 4:54

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом после праздников

Эксперт указал на распространение нового штамма "омикрон"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом после праздников

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом после праздников

Фото: Светлана Макеева

К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заболевших коронавирусной инфекцией из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Такое заявление сделал руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"», - заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в том, что сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. По его словам, относительно стабильные цифры выявления новых случаев заражения и смертности от коронавирусной инфекции связаны со снижением темпов тестирования, характерным для праздничных дней.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о появлении на территории России случаев инфицирования штаммом «омикрон», которые не являются завозными