В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавирусом после праздников Фото: Светлана Макеева

К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заболевших коронавирусной инфекцией из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Такое заявление сделал руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"», - заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в том, что сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. По его словам, относительно стабильные цифры выявления новых случаев заражения и смертности от коронавирусной инфекции связаны со снижением темпов тестирования, характерным для праздничных дней.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о появлении на территории России случаев инфицирования штаммом «омикрон», которые не являются завозными