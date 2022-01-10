«У нас все лучшее, кроме уровня жизни»: россияне ответили чиновнику, рассказавшему об успехах экономики

ВВП на душу населения - самый простой показатель, по которому оценивают, насколько богато живет народ в той или иной стране. И здесь мы далеко от первой десятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский представитель в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин порадовал громким заявлением. В интервью ТАСС он сказал, что у нашей страны «лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям» . Мол, и бюджет у нас в профиците, и госдолг маленький, и резервы есть.

Вот что сказал Алексей Можин:

«У нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран: низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году. В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом. Госдолг находится в пределах 20% ВВП. При этом накопления в Фонде национального благосостояния уже приближаются к 10% ВВП, то есть чистый долг и того меньше. У нас есть бюджетные накопления, у нас очень строгое бюджетное правило и высокий уровень валютных резервов Центробанка. Наш ЦБ считается одним из самых передовых, мы быстро начали борьбу с инфляцией, невзирая на то, что это может иметь отрицательные последствия для краткосрочного экономического роста. Приоритет у ЦБ правильный: надо задушить инфляцию, хотя это и бьет по интересам тех, кто хочет иметь дешевый кредит».

С этим трудно не согласиться. Цифры действительно показывают именно это. Правда, есть несколько нюансов. Если с точки зрения макроэкономики в России все и правда хорошо, то микроэкономика - то есть та, что ближе к людям - чувствует себя не столь прекрасно. «Все у нас лучшее, кроме уровня жизни населения», заметили читатели сайта kp.ru, ознакомившись с заявлениями Алексея Можина.

А теперь давайте с цифрами и фактами разберем слова дипломатического чиновника.

1. Состояние бюджета

Здесь мы одни из немногих, кто работает в плюс. То есть, чьи доходы превышают расходы. По итогам 2021 года этот самый «плюс» может составить около триллиона рублей. При этом большинство развитых стран давно живут не по средствам. В пандемию разница еще сильнее увеличилась. Социальные расходы на Западе из-за коронавируса были огромными. Что привело к высокой инфляции и росту госдолга в развитых странах.

2. Государственный долг

Он у нас и правда крайне маленький – около 20% ВВП (показатель, отражающий размер экономики). Для сравнения, в Германии он превышает 70% (это средний показатель по миру), а в США – 120%. В том же Казахстане госдолг в последние годы резко вырос и составляет почти 100%.

3. Резервы ЦБ и Минфина

Сейчас в «кубышке» лежит $630 млрд (включая часть накоплений Фонда национального благосостояния). Эти деньги могут использоваться в случае кризиса – для выплаты госдолга или иностранных кредитов крупных компаний. Валютная и золотая заначка с каждым годом растет. В основном за счет разницы между экспортом и импортом. Доходы от продажи нашей продукции превышают расходы на покупку зарубежных товаров (здесь мы тоже в первой десятке).

Тем не менее, ведерко дегтя в эту медовую картину нашей экономики все же придется добавить. Ситуация очень напоминает какую-нибудь богатую, но не самую щедрую компанию. Представьте: на счетах у фирмы много денег, банкротство ей не грозит, главный бухгалтер — самый счастливый человек на свете. Но на благосостоянии работников такое положение вещей отражается не сильно. Зарплаты у них как были низкими, так и остаются.

4. ВВП на душу населения

Это самый простой показатель, по которому оценивают, насколько богато живет народ в той или иной стране. И здесь мы далеко от первой десятки и даже полусотни. По состоянию на 2020 год мы были на 72-месте в мире с показателем в $26,5 тысячи – между Хорватией и Малайзией. Хуже Румынии, Венгрии и Португалии.

5. Экономический рост

Почти 10 лет мы топчемся на месте. В среднем 2 – 3% в год не в счет. Наша все еще развивающаяся экономика растет медленнее, чем развитая американская. Хотя должно быть наоборот. Эксперты грешат как на внешние, так и внутренние факторы. Тормозят процесс роста санкции, высокая стоимость кредитов, коррупция и низкая конкуренция.

6. Инфляция

Здесь мы в последние годы стали добиваться некоторых успехов. Рост цен удалось сбить до 3 – 4% в год. Но пандемия нарушила все планы. Инфляция ускорилась по всему миру. Но если в США и Европе цены за прошлый год выросли на 5 – 6%, то у нас – на 8,4%. Возможно, ЦБ вскоре возьмет ситуацию под контроль. Но ценой тому опять будет низкий экономический рост.

P.S. Конечно, финансовая устойчивость – это важно. Особенно в непростых геополитических условиях. Собираемость налогов – тоже. Ведь из этих денег платятся пенсии и социальные пособия. Но хотелось бы, чтобы в будущем наши чиновники с такой же радостью отчитывались о росте доходов людей, как сейчас они рассказывают об увеличении резервов на счетах Центробанка.

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