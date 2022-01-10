Сын Леонида Куравлева: "У отца нет коронавируса"

Сейчас Леонид Вячеславович находится в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением врачей Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонида Куравлева привезли на скорой в инфекционную больницу в Коммунарке еще 6 января. Он жаловался на одышку. Тест на коронавирус был положительный. Сейчас Леонид Вячеславович находится в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, его состояние оценивается как тяжелое. У него значительное поражение легких. Хотя сатурация в норме.

Сын Леонида Куравлева - Василий - отрицает, что у его отца ковид.

- Коронавируса нет. Но я не буду пока ничего комментировать, - сказал kp.ru Василий Куравлев.

Звезда советских фильмов «Афоня», «Начало», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная» и множество других в последнее время часто болел. Летом он потерял сознание у себя дома.

После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году, Леонид Вячеславович находится под присмотром дочери Екатерины. Со своей женой Куравлев прожил более полувека. Они познакомились еще в школе, когда Куравлев учился в 10-м классе, а Нина — в 8-м. После окончания ВГИКа актер сделал девушке предложение. Это был счастливый брак. И потеря супруги сильно подкосила его здоровье.

Куравлев и раньше редко появлялся на публике. А после смерти Нины Васильевны вообще стал затворником. Несколько лет назад он попросил выбить на надгробии супруги на Троекуровском кладбище и свое имя. Последний раз Куравлев снялся в кино в 2015 году, сыграл в кинокомедии «Весь этот джем».

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