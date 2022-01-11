Названы главные черты характера москвичей

Вопрос дня: Что мы за люди такие - москвичи? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Исследователи портала SuperJob попросили жителей российских мегаполисов назвать 3 основные черты типичного жителя своего города. Так, москвичи на первое место поставили энергичность, а более трети питерцев считают жителей своего города людьми вежливыми и тактичными.

В связи с этим - на вопрос дня. Что мы за люди такие - москвичи?

Евгений ГЕРАСИМОВ, глава Комитета Мосгордумы по культуре:

- Думаю, москвичи всегда отличались своей добротой и отзывчивостью. И немалым числом талантов. А жесткостью - нет. Скорее, это черта части приезжих.

Федот ИВАНКИН, коллекционер-краевед:

- Черта москвичей - вечно куда-то спешить. У них постоянно что-то не доделано. Я много лет живу в относительно новом микрорайоне, где кажется, что люди милые и добродушные, при этом они не знают и не подскажут, где находится местная поликлиника. В 90-х годах Москва впитывала всех подряд. А многие москвичи выкидывали семейные архивы на помойку, забывая о прошлом.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- У москвичей много лет при командировках в другие города всегда было желание побыстрее вернуться домой. То есть такое ощущение «малой большой родины». А потом наступило время, когда все переименовали и ты, москвич, не понимал, где ты родился и вырос. Москвич - сложное ощущение, неоднозначное.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Для москвича главное - большая занятость и полная погруженность в себя. Доброжелательность в отношениях с соседями приятная, но не постоянная вещь. Сосед соседа здесь плохо знает.

Александр ВАТУТИН, военный историк:

- Коренных москвичей осталось так мало, что их главные черты размываются. Вообще москвичи - народ гостеприимный, отзывчивый и доброжелательный. Но эти качества стали пропадать со временем - люди стали более закрытыми и менее общительными. Москвичи нервно относятся к тому, что в столице все больше не только гастарбайтеров, но и тех, кто приезжает сюда и не понимает не только традиций, но и устоев этого города.

Аркадий НОВИКОВ, ресторатор:

- Москвичи всегда были доброжелательными. Но я помню, как наступили 90-е и люди в столице изменились. Да, сейчас происходят подвижки в лучшую сторону. Люди в Москве по-другому выглядят, иначе говорят. Они открыты к изменениям. Москва была раньше похожа на провинциальный город, а за последние годы стала нормальным мегаполисом, сравнимым с Парижем, Берлином и Миланом. Из Москвы моего детства столичные жители все-таки сохранили главное - внимательность к человеку.