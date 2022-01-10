Молодая жена Игоря Николаева сообщила о болезни дочери

Юлия Проскурякова сообщила о болезни дочери. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Буквально на днях Игорь Николаев и Юлия Проскурякова делились радостью. Артисты сообщили о прибавлении в семье. Они рассказывали, что подарили своей дочке Веронике котенка, которого назвали Тесла. И вот спустя несколько дней молодая жена музыканта поделилась грустными новостями.

Юлия Проскурякова сообщила о болезни дочери Вероники. Сокровенным певица поделилась под постом Гарика Харламова, который пожаловался, что разболелся. Он не стал называть свой диагноз. Однако известно, что шоумен лежит под капельницами.

Зато молодая жена Игоря Николаева призналась, что тоже нездорова, и даже сообщила, чем больна. Причем болеет не только она, но и ее наследница.

Проскурякова сообщила, что у них "очень противный" фарингит. Теперь певица вместе с малышкой активно лечатся, чтобы вернуть себе голос.

Отметим, Николаев и Проскурякова души не чают в Веронике. После свадьбы Юлия и Игорь Юрьевич не сразу смогли стать родителями. Осенью 2013-го Проскурякова отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии. Дочку она вымолила.

В июне 2015-го артистка появилась на звездной вечеринке с округлившимся животом. "Ждали и молились. А радикальных медицинских мер не предпринимали. И, как оказалось, поступили правильно: когда мы расслабились, тут-то все и случилось… Думаю, что каждой паре Бог дает ребенка, когда нужно. Мы притерлись. Игорь начал воспринимать меня как творческого человека, а не только как любимую женщину. Меня приняло его окружение, а Игоря - мои родители, хотя на самом деле он им всегда нравился", - отмечала артистка.