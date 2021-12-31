"Случилось чудо!": Игорь Николаев объявил о пополнении в семье

Игорь Николаев с супругой Юлией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Николаев называет себя счастливым человеком. У него есть две дочери - Юлия и Вероника. Разница между наследницами - почти 40 лет. Сейчас все в семье крутится вокруг младшей девочки. Певец и его молодая жена Юлия Проскурякова души не чают в крошке. По случаю Нового года звездные родители выполнили желание девочки.

Игорь Николаев объявил о чуде. Накануне Нового года в семье знаменитого артиста произошло пополнение. У них появился новый член семьи. "А у нас случилось новогоднее чудо! Дед Мороз исполнил Вероникину мечту!" - написал в блоге Николаев.

Девочка, увидев подарок, не смогла сдержать эмоций: "Это же котенок, которого я загадывала Деду Морозу".

Стоит отметить, что музыкант обожает проводить время с семье. Каждое возвращение певца домой с гастролей Вероника ждет, как праздник. "Я вообще имею право сидеть дома и кайфовать: скоро стану пенсионером. Правда, размер пенсии пока не знаю", - говорит артист.

Со своей старшей дочерью исполнитель хита "Дельфин и Русалка" сейчас видится не так часто, как ему хотелось бы. Юлия Николаева живет в Майами. Она отучилась на фармацевта и теперь работает в больнице. Замуж пока не вышла и детей у нее нет.

В Майами у Николаева тоже есть недвижимость. Композитор стал первой российской знаменитостью, купившей просторные апартаменты. Жилье стоит здесь более миллиона долларов. В квартирах музыканта есть шикарные панорамные окна, выходящие на Атлантический океан. Жилье располагается прямо возле пляжа. Кроме того, на закрытой территории жилого дома есть собственный бассейн.