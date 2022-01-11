Леонид Куравлев в доме престарелых был совсем беспомощным: перестал говорить, ему давали воду из поильничка

Леонид Куравлев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны новые подробности о состоянии тяжелобольного Леонида Куравлева. У попавшего в Коммунарку актера прогрессировала тяжелая деменция. Он не мог говорить, отказывался от еды, его приходилось поить и кормить с ложечки.

Выяснилось, почему Леонид Куравлев весь последний год находился в доме престарелых. Состояние любимого актера заметно ухудшилось летом 2021 года. У него прогрессировала деменция, которая иногда провоцирует неадекватное поведение.

Так, в августе пришлось вызывать специализированную бригаду врачей в квартиру на улице Серафимовича. Леонид Вячеславович что-то кричал. Ему казалось, что в доме побывали посторонние, пишет сайт mk.ru.

Позже артиста перевезли под постоянное наблюдение врачей. Поступив в дом престарелых, персонал не мог услышать от звезды кино связную речь. Медики и нянечки с санитарами придумали для Куравлева свой язык жестов. Если ему нравилась еда, он поднимал большой палец вверх, а если был чем-то недоволен, то показывал палец вниз.

К концу декабря артист заметно сдал. Он оставался равнодушным и к нянечкам, и к родственникам, и к еде.

Незадолго до госпитализации в Коммунарку Леонид Вячеславович отказывался есть с ложечки. Специалистам по уходу с трудом удавалось напоить его водой из специального поильничка.

Стоит отметить, что здоровье Леонида Куравлева подкосила смерть любимой жены. Нина Васильевна прожила 72 года, умерла от инфаркта. "Она была для меня всем! Моя жена была очень красивой, невероятной, - признавался актер. - Мы никогда не давали друг другу клятв верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще".