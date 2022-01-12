В Англии наступил продовольственный кризис из-за нехватки мигрантов-водителей

Уже в Лондоне многие жалуются на пустые полки, особенно под Новый год, когда каждая семья пытается накрыть стол. Фото: Олег Кашин

Любимый сюжет западных журналистов в Москве рубежа восьмидесятых-девяностых годов прошлого века — пустые прилавки в магазинах. Причины того «колбасного кризиса» очевидны: сначала застой в плановой экономике, потом — «шоковая терапия» и остановка многих фабрик, включая продуктовые, из-за резкого перехода к рынку.

Но теперь, похоже, ситуация отзеркалилась. Уже в Лондоне многие жалуются на пустые полки, особенно под Новый год, когда каждая семья пытается накрыть стол. Так что же, продовольственный кризис в Соединённом Королевстве — «кремлёвская пропаганда» или реальность? И что стало тому причиной: «брексит», как называют недавний выход Британии из ЕС, или пандемия коронавируса? Ведь оба эти события привели к разрыву прежних экономических цепочек и по шоковому эффекту чем-то похожи на наш 1991 год…

По словам Кашина, сейчас в британских магазинах, как и в прошлые разы, нет туалетной бумаги, почти исчезли макароны и питьевая вода, нет ягод (кроме черники), мало картошки. Фото: Олег Кашин

И самое главное — что происходит на берегах Темзы прямо сейчас? Сайт kp.ru побеседовал с одним из самых известных российских журналистов в Англии — Олегом Кашиным.

— Ну смотрите. Waitrose — это сеть ближе к премиальному сегменту, про «Азбуку вкуса» (московские продмаги с дорогой едой — ред.) часто говорят, что она ее копирует. Сказать, будто там «прямо ужас какой дефицит» — нельзя, и надо учитывать, что с началом пандемии и «брексита» перебои с чем-нибудь происходят регулярно. В какой-то момент в магазинах даже появились такие заглушки с надписью «извините за неудобства», которые ставят на пустые полки, — поделился с нами своим житьём Олег Владимирович.

В общем, есть ли в Лондоне пустые прилавки (и нормально ли это) — можно спорить. А вот хронический дефицит шофёров грузовиков, из-за которого логистика на Островах просто рухнула, — объективный факт. Фото: Олег Кашин

По словам Кашина, сейчас в британских магазинах, как и в прошлые разы, нет туалетной бумаги, почти исчезли макароны и питьевая вода, нет ягод (кроме черники), мало картошки.

— Но еще раз отмечу: за последние два года такое происходит регулярно, поэтому и ажиотажа нет, ну и народ, честно говоря, здесь довольно аскетичный, привык к перебоям, — подчёркивает собеседник «Комсомолки».

Фото: Олег Кашин

— Пустые полки в Англии я видела и до «Брексита». Например, перед новогодними праздниками это особенно заметно. Люди заранее закупаются — и всё сметают, — рассказала нам россиянка Анна, долгое время прожившая в Лондоне.

Впрочем, далеко не все жители Соединённого Королевства склонны к алармизму.

— Лично я пустых полок не замечал, но слышал о проблемах с логистикой. Возможно, это происходит из-за нехватки водителей — товары не успевают доставлять со складов в магазины, — сообщил сайту kp.ru британский политик, лидер партии Britain First — Пол Голдинг.

В общем, есть ли в Лондоне пустые прилавки (и нормально ли это) — можно спорить. А вот хронический дефицит шофёров грузовиков, из-за которого логистика на Островах просто рухнула, — объективный факт.

Так, за 2020 год (когда не только началась пандемия, но и при новом правительстве Бориса Джонсона вступили в силу регламенты, приводящие «брексит» в действие) свыше 14 тысяч водителей с гражданством других стран уехали из Англии на континент. А в первом квартале следующего, 2021 года, когда экономика после окончания локдаунов стала оживать, — вернулись лишь менее пяти процентов из них.

«Водительский дефицит» столь серьёзен, что Борис Джонсон даже обсуждал с парламентом вопрос о введении облегчённых виз для данной категории трудовых мигрантов.

Но есть и другая проблема, которую «принятием закона» не решить: энергетический кризис. Стоимость нефти за последние два года поднялась в четыре раза (с $20 до $80), рыночная цена на газ увеличилась примерно в той же пропорции. Что влечёт неизбежное удорожание топлива, а значит, и новые проблемы с логистикой, инфляцию, невозможность для поставщиков платить по старым контрактам, заключённым ещё до пандемии.

Вдобавок, природный газ является частью технологических процессов по производству аммиачных удобрений. И трудности в одном звене вызывают разрыв всей цепи — подорожание товаров сельского хозяйства, дальнейший виток инфляции и «расширение вакуума» на прилавках. Страдает от этого не только Англия, но и весь мир: продуктовая корзина дорожает во Франции в Германии, да и в США инфляция достигла максимальных значений за последние 40 лет.

Фото: Олег Кашин

Нам же остаётся лишь радоваться, что благодаря санкциям 2014 года Россия почти полностью «импортозаместила» производство главных видов продовольствия и может обеспечить себя нефтью и газом, в отличие от энергодефицитной Европы.