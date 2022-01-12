«На полную реконструкцию лица уйдут годы»: Врачи рассказали, когда Марина Хлебникова сможет вернуться на сцену

Марина Хлебникова в марте 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

11 января Марина Хлебникова, обгоревшая в пожаре, сообщила поклонникам о выписке из «Склифа», записав аудиообращений в соцсетях: «Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому пока поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо всем, что поддерживали меня на протяжении этих очень непростых для меня двух месяцев. Спасибо каждому человеку кто помогал и помогает мне финансово».

Напомним: пожар в столичной квартире артистки случился 18 ноября. 56-летняя певица оказалась в эпицентре огня и была доставлена в реанимацию ожогового отделения НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Возможно ли полное восстановление лица артистки после сильных ожогов, и как быстро может восстановиться кожа kp.ru рассказал пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Данила Лупин.

-На данный момент рано делать какие-то выводы о том, насколько быстро восстановится кожа, насколько продолжительным будет реабилитационный период, так как, по имеющейся информации, у Марины Хлебниковой очень большая площадь поражения кожи,-говорит врач. -В подобных случаях все зависит больше от глубины поражения и от того, как быстро заживут ожоги и сформируется рубцовая ткань. Конечно, пластические операции ей предстоят с вероятностью 99,9%. Но сейчас говорить об этом очень рано, потому что сначала все должно зажить, должен сформироваться рубец, с которым дальше уже нужно будет работать. Сколько займет по времени полное восстановление, трудно сказать. Процесс заживления идет около 2-3 месяцев, формирование и созревание рубца - от 6 до 12 месяцев, а дальше уже настает очередь пластических операций. Как много их потребуется и какие именно, не предугадаешь, это уже тонкости высокотехнологичных и высокоточных реконструктивных операций. Это может быть как свободный перенос кожи, так и операция с использованием экспандеров (растяжителей кожи) или операция «на питающей ножке». В данном случае пластический хирург будет заниматься полной реконструкцией лица и мягких тканей с использованием наиболее подходящих методик.

К огромному сожалению, Хлебниковой предстоит пройти через все эти этапы, которые, вполне вероятно, могут занять не один год и не одну коррекцию. Но будем надеяться, что у Марины Арнольдовны не глубокое поражение тканей, и на то, что в скором времени она пройдет реабилитационный период, будет полностью здорова, у нее все заживет хорошо и быстро, и певица приступит к проведению успешных восстановительных операций. Все мы за нее переживаем и надеемся за ее скорейшее выздоровление,-резюмировал хирург.

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