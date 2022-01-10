«Я в бинтах, а бинты в йоде»: Марина Хлебникова из больницы впервые раскрыла правду о пожаре

Марина Хлебникова уверяет, что ее лицо не пострадало. Но пока она общается по видеосвязи только с родней. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пожар в квартире Марины Хлебниковой случился 18 ноября. Квартира пока стоит закрытой, а друзья ведут сбор средств на ремонт единственного жилья певицы. Сама Хлебникова проходит лечение в ожоговом отделении НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Вечером 10 января в программе «Прямой эфир» певица Хлебникова выйдет на связь со студией передачи прямо из больничной палаты ожогового отделения и расскажет о самочувствии. Марина Хлебникова пообещала в эфире ведущему Андрею Малахову сделать все возможное, чтобы выйти из больницы до 23 февраля – годовщины свадьбы ее родителей.

Марина Хлебникова вышла на связь с Малаховым и общалась бодрым голосом из палаты ожогового отделения: «Слышу студию. Здравствуйте! Спасибо ребята за поддержку. Андрей, все эксклюзивы мои будут твоими. Хочу, чтобы все было у всех хорошо… Без елочки маленькой скучно в палате. Есть елка на посту сестринском. Но мы же все лежим по палатам – все болеют. Хочется быстрее выздороветь. Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке, с квартирой все решим, друзья у меня потрясающие, родители живые и у меня такая потрясающая дочка. Хочу, чтобы у людей было как можно больше здоровья».

Дочь певица Доминика пришла в студию «Прямого эфира». Программа выйдет вечером 10 января. Фото: кадр канала «Россия»

Перед этим Хлебникова пообщалась по телефону с корреспондентом передачи. Стоит отметить, что запись этой программы происходила в конце декабря – перед январскими каникулами. Сначала Марина рассказала, как ей было тяжело первый месяц лечения, и что теперь стало легче. Хлебникова пообщалась по аудиосвязи: «Я нахожусь еще полностью на постельном режиме. Мне нелегко и боли есть. Врачи продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь – отдельная история. Когда я оказалась в больнице – я пробыла в реанимации больше двух недель. И только примерно с 5 декабря я оказалась уже в самом отделении – высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно то ли ты спишь, то ли не спишь. Это, конечно, ребят, очень тяжело. Я в бинтах, а бинты в йоде – они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный, из него идет тепло. Вот это отделение в институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью – в ней кварцевый мелкий песок. Этот кварцевый песок, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах». Хлебникова вспомнила день пожара – она легла уставшая спать, а очнулась уже в реанимации.

Хлебникова предположила, что причиной пожара могло стать короткое замыкание: «Дочь Ника рассказала, что на моем этаже это все было. Я допускаю, как это было: я засыпаю под компьютер. Скорее всего, я поставила один зарядник – телефон, потому что все высадила после поездки, второй. Включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать. Потом у меня что-то наверняка еще заряжались дополнительно – приборы, с которыми мы ездили на гастроли. То есть там еще была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, то вполне могло быть короткое замыкание».

Дочь певицы Доминика в студии передачи подчеркнула, что мама в квартире не курила. Последние полтора года у Хлебниковой был подъем творческий – она не пила. Директор певицы сообщила, что по мнению врачей Марина Хлебникова потеряла сознание до начала пожара. А причину потери сознания выясняют. За два часа до пожара директор звезды разговаривала с Хлебниковой – обсуждали планы новогодних концертов.

В больницу родные не ездят – их не пускают к Хлебниковой из-за ковида, просто привозят передачи. Маму звезды пустили лишь однажды. Единственная дочь певицы Хлебниковой Доминика поэтому общается с мамой по видеосвязи – говорит, что ее лицо не в бинтах, перебинтована лишь волосистая часть головы. По словам молодой женщины у ее матери лицо осталось таким же, как и было до пожара.

22-летняя Доминика Хлебникова рассказала: «Общаемся ежедневно долго по видеосвязи - мама себя чувствует намного лучше, чем в первые дни. Настрой позитивный. Ее здоровье и моральное состояние гораздо лучше. Не могу сказать сколько операций прошло и будет в дальнейшем – мама мне не говорит. Прогнозов конкретных никто не давал. Но я надеюсь и предполагаю по ее состоянию – еще месяц где-то в больнице. Все что было написано в интернете по поводу ожогов, зрения, волос и другого – не правда. Она выглядит такой же красивой, какой она и была. Есть ожоги, но это явно не 80%, не 50% и не 30%... Мы с мамой общаемся так, чтобы ей оставаться на позитивной ноте. Я вижу, что ей бывает плохо. Физически маме тяжело, а эмоционально она держится хорошо – пытается сделать так, чтобы я, ее мама и дедушка держались». Доминика Хлебникова подчеркнула, что ожогов у ее мамы не так много, как писали ранее – гораздо меньше, но даже это очень болезненно и требует длительного лечения.

Марина Хлебникова вышла на связь со студией из больничной палаты. Фото: кадр канала Россия

Дочь рассказала, что в вечер пожара мама приехала с гастролей и пошла уставшая спать на второй этаж их двухъярусной квартиры. На первом этаже в разных комнатах были дочь и родители Хлебниковой. Доминика говорит: «Пространства большие, никто друг друга не слышит. Мы не дым заметили, а бабушка услышала, как упала и разбилась дверь. Пожарные приехали быстро. Второй этаж выгорел не полностью, первого этажа пожар не коснулся. Квартира сейчас не опечатана».

Причина пожара пока официально не установлена. Чтобы заказать экспертизу, необходимо заявление и участие в процессе собственника – Марины Хлебниковой, а она проходит лечение. В данный момент друзья певицы открыли сбор денег на ремонт квартиры.