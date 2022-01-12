Кому на Руси жить хорошо: Названы сферы, где в 2022-м вырастут зарплаты

Больше всего зарплатные предложения повысились в сфере фитнеса Фото: Иван МАКЕЕВ

Как писала «Комсомолка», вместе с взрывным ростом цен на продукты и другие товары, пандемия подняла россиянам зарплаты.

Так, по данным портала Авито Работа, медианная зарплата (то есть такая, по отношению к которой у половины наблюдаемых получка будет выше, у другой половины — ниже) в массовых профессиях выросла на 17%, поднявшись с уровня 30 тыс. руб. в 2020 году до 35 тыс. руб. в 2021 году.

Больше всего зарплатные предложения повысились в сфере фитнеса и индустрии красоты - плюс 33% и 40 тыс. руб. средняя получка по стране. А ведь именно тренажерные залы и салоны красоты стояли закрытыми во время локдауна. Еще одно денежное место — автомобильный рынок, где зарплаты выросли до 50 тысяч, то есть на четверть. Кроме них самый высокий рост показали сферы управления персоналом, транспорт, логистика и строительство.

А вот хуже всего приходится работникам отраслей продаж, искусства и развлечений а также охраны и страхования, где самая низкая средняя зарплата не более 30 тыс. руб. (где сколько зарабатывают, смотри КОНКРЕТНО).

По стране в минувшем году больше всего повышали зарплаты в Сочи и Саратове (+20%), Набережных Челнах и Ростове-на-Дону (+17%). Традиционно, самое хорошее жалованье платят в Москве и Питере (58 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно), а самое плохое - жителям Астрахани и Оренбурга, где зарабатывают вдвое меньше.

Экономист Денис Ракша подчеркнул, что медианная зарплата — специфичный показатель, который свидетельствует о росте расслоения внутри этих индустрий.

- В автомобильной отрасли, я так понимаю, речь идет о торговле, лидерство по росту зарплат связано с мировым дефицитом чипов, из-за которого автопроизводители ограничивают производство. А как только на рынке возникает дефицит, то сразу растут цены. И граждане, независимо от своих доходов, бегут быстрее-быстрее купить машину, стоят за ними в очередях. Значит, деньги у населения не закончились, - комментирует экономист. - Что касается фитнеса, то 2020-21 году закрылось очень много клубов. Соответственно, те, которые остались, вполне возможно повышают цены и это тянет за собой повышение зарплат сотрудникам.

По словам психолога Анны Девятки, с фитнесом это произошло с одной стороны за счет перераспределения ресурсов, которые раньше тратились на обеды и на транспорт до работы — ведь теперь можно трудиться из дома.

- С другой стороны, люди поняли, что ушла нагрузка, которую обеспечивало само передвижение до места работы, - продолжает психолог. - Физическая нагрузка — одна из базовых потребностей организма. И народ стал искать, как эту потребность удовлетворить. В спортзале, где занимаются другие люди, срабатывает эффект соприсутствия, там заряжаешься примером других, подсоединяешься энергетически, эмоционально и включаешься в занятие, которое проходит легче. Дома же заниматься сложнее, так как приходиться рассчитывать только на свою мотивацию.

Что же касается регионов, то Денис Ракша подчеркивает, что самые высокие показатели по росту зарплат у городов-миллионников:

- В 2021 году возникла ситуация, когда по многим специальностям наблюдался дефицит рабочей силы, например, в строительстве. По этим специальностям зарплаты повысились в 2-3 раза, естественно, на самых востребованных рынках крупных городов. Повышение зарплат для отдельных категорий тянет за собой остальные. У кого-то зарплаты могли вообще не повысится и сократиться, но за счет такого резкого роста в отдельных точках медиана поднимается.

По мнению эксперта, в 2022 году ничего не изменится, ведь пандемия не закончилась, и когда это произойдет никто не понимает. Связанные с пандемией ограничения и изменения структуры потребления и расходов останутся. Сферы, которые росли, расти продолжат, те, что стагнировали, также продолжат стагнировать. Поэтому ждать роста зарплат в продажах, искусстве, развлечениях и образовании не приходится, чего не сказать о строительстве и автомобильном бизнесе.

КОНКРЕТНО

Топ-5 сфер по росту зарплат в 2021 году:

1. Фитнес, салоны красоты — 33% (40 000 руб.)

2. Автомобильный бизнес — 25% (50 000 руб.)

3. Управление персоналом — 20% (40 000 руб.)

4. Транспорт, логистика — 19% (47 500 руб.)

5. Строительство — 13% (45 000 руб.)

Сферы с самыми низкими зарплатами в 2021 году:

Продажи — 30 000 руб.

Искусство и развлечения — 28 500 руб.

Охрана и безопасность — 28 500 руб.

Страхование — 27 500 руб.

Образование — 25 000 руб.

Медианная зарплата в разных городах в 2021 году:

Москва — 58 000 руб.

Санкт-Петербург — 50 000 руб.

Красноярск — 37 000 руб.

Новосибирск — 37 000 руб.

Екатеринбург — 37 000 руб.

…

Оренбург — 27 000 руб.

Астрахань — 25 000 руб.

Топ-5 городов по росту медианной зарплаты в 2021 году:

1. Сочи — 20% (36 000 руб.)

2. Саратов — 20% (30 000 руб.)

3. Набережные Челны — 17% (35 000 руб.)

4. Ростов-на-Дону — 17% (35 000 руб.)

5. Уфа — 17% (35 000 руб.)

По данным Авито Работа.