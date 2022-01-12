Торговые сети обещают снизить наценку до 10%: ждать ли, что подешевеют продукты

Даже в одном магазине торговая наценка на разные продукты может очень сильно различаться. Это зависит от категории товара, сезона, политики торговой сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупнейшие торговые сети согласились сами ограничивать торговую наценку на важнейшие продукты до конца 2022 года. На примерно две сотни товаров первой необходимости типа хлеба, молока, масла, гречки, макарон, овощей из «борщевого набора» и т. п. она будет не выше 10-15%. А некоторые сети готовы и на «не больше 10%». Предложения переданы в Федеральную антимонопольную службу.

В августе ФАС объявляла о масштабных проверках ритейлеров на предмет ценового сговора — в связи с «массовыми жалобами граждан» на рост цен. Дело, однако, закончилось ничем. И антимонопольщики перешли к уговорам — предложили торговым сетям подумать об «ответственном ценообразовании».

Ответ сетей выглядит красиво и социально ответственно: торговля вроде бы добровольно отказывается от части маржи в пользу покупателей. Но эксперты уже нашли в этом решении ряд подвохов.

- Эти предложения — из серии мер, «понятных людям», но вряд ли они помогут справиться с инфляцией. Потому что ее разгон вдвое в 2021 году произошел не из-за наценки розничной торговли. А в первую очередь из-за роста расходов производителей и отпускных цен, а также общих панических ожиданий, - рассказал kp.ru председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Как это ни странно может прозвучать, на рынке розницы сейчас очень высокая конкуренция, в том числе за счет развития сервисов дистанционной продажи продуктов - что само по себе влияет на уровень наценки (при онлайн-продажах она объективно ниже — Ред.).

По словам экспертов, предложение ограничить наценку крупным торговым сетям в нынешней ситуации… даже выгодно. Поскольку это прекрасный шанс получить конкурентное преимущество и «отбить» часть покупателей у «независимых» несетевых магазинов, у которых гораздо меньше возможностей для маркетинговых маневров, в том числе игр с наценкой (см. «Вопрос ребром»).

- Огромный ассортимент товаров, широкий охват территорий, разветвлённая система поставок и логистики позволяют большим ритейлерам «размазать» сниженную наценку на другие товары, - поясняет главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

То есть у каких-то самых дешевых «социально значимых» продуктов будет более низкая наценка, а у более дорогих и качественных — более высокая. (Впрочем, как объясняют эксперты, это и сейчас так, ситуация может разве что усугубиться.)

- Как еще это можно обойти? У крупных сетей есть свои собственные товарные марки и собственное производство. А это позволяет перераспределить прибыль по цепочке. То есть, условно говоря, из «своего» производственного цеха начнет выходить более дорогое масло, зато наценка на него в торговом зале снизится. Просьба ФАС выполнена — но для покупателя ничего не изменилось. Мы с таким уже сталкивались на примере бензина. Когда на сетевых заправках, которые принадлежат крупной нефтеперерабатывающей компании, которая сама бензин и поставляет, наценка под давлением ФАС красиво снижалась до 3%. Но одновременно отпускная цена на бензин увеличивалась на 10%. Конечно, так сложно победить рост цен, - говорит Дмитрий Янин. - С точки зрения именно помощи покупателю гораздо более эффективной мерой было бы, например, снижение НДС на базовые продукты. Или адресная помощь людям с низкими доходами, по которым в первую очередь и бьет рост цен на еду.

ВОПРОС РЕБРОМ

Торговая наценка — это вообще сколько?

Эксперты дружно надо мной посмеялись, когда я попросила схематично объяснить, на сколько в среднем увеличивается у нас стоимость продуктов за счет торговой наценки. То есть средние цифры есть. Скажем, в августе, в разгар борьбы с разбушевавшейся продовольственной инфляцией, называлась такая средняя цифра по социально значимым продовольственным товарам — 16,5%. Но тот же ФАС признавал, что, например, по мясу это на самом деле от 3% до 38%, по овощам — от 0% до 48%.

Как объясняют эксперты, даже в одном магазине торговая наценка на разные продукты может очень сильно различаться. Это зависит от категории товара, сезона, политики торговой сети, конкретных задач на сегодня.

- Не надо путать торговую наценку с прибылью магазина. С нее он оплачивает свои расходы на аренду торгового зала, коммунальные услуги, работу кассиров, продавцов, разгрузку, выкладку, хранение и т. п. Плюс должна оставаться прибыль, - объясняет Дмитрий Янин. — Поэтому, конечно, наценка в 0% или 5% бывает, но это чисто маркетинговый ход по каким-то товарам для привлечения покупателей. Недостающие деньги магазину придется взять в другом месте. По некоторым категориям продуктов, которые сложны в хранении — например, свежим овощам — и наценка в 10% может означать убытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мировые цены на еду за 2021 год выросли почти на треть: чем это грозит нам

Экономист Гойхман допустил замедление рекордного роста цен на продукты (подробности)