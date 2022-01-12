Стали известны неожиданные детали личной жизни умершего в 46 лет Михаила Зеленского

Перед смертью Михаил Зеленский бился с бывшей женой за детей Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Зеленский был женат три раза. От второй супруги Елены Грушиной у него остались две дочери - София и Полина. Казалось, после развода бывшие влюбленные сумели сохранить хорошие отношения ради девочек. Однако это не так.

Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане в 46 лет после инсульта. Спустя сутки после смерти мужчины всплыли неожиданные подробности его личной жизни. Оказывается, телеведущий судился с бывшей женой Еленой Грушиной за дочерей и имущество.

Все началось еще в 2019 году. Тогда бывшие супруги никак не могли договориться по поводу алиментов. А затем начали делить квартиру. Дело в том, что Зеленский претендовал на половину жилплощади в Москве, купленной в период брака с Грушиной. В 2018 году бывшая жена и сам Зеленский завели новые отношения. Видимо, у каждого были свои планы на имущество.

Зеленский и Грушина дошли в своих имущественных и финансовых спорах до кассационной инстанции. Последнее ходатайство было подано в октябре 2021 года. Но его так и не рассмотрели.

Судебные тяжбы велись и по поводу воспитания дочерей Софии и Полины. Последнее заседание по детям состоялось буквально за три недели до его смерти.

Михаил просил определить четкий порядок общения с девочками. За это время состоялось шесть слушаний по делу. В сентябре требования истца были удовлетворены лишь частично, передает "СтарХит". Ведущий подал апелляционные жалобы в конце 2020 года. Однако суд остался на стороне матери.