Кудрин заявил, что россияне живут лучше, чем в СССР: почему многие этого не замечают

Уровень жизни в современной России на 20% больше, чем в Советском Союзе. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Счетной палаты РФ, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень жизни в современной России на 20% больше, чем в Советском Союзе. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Счетной палаты РФ, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.

- Уровень жизни, который был в стране перед развалом Союза, мы восстановили к 2003-2004 годам, - сказал Кудрин. - Сейчас примерно процентов на 20 уровень жизни выше, чем был в Советском Союзе. В нулевые, когда я работал вице-премьером, нам удалось добиться того, что уровень жизни в стране вырос в три раза. Цифра большая, но, справедливости ради, начинали мы с очень низкого уровня.

Кудрин, дважды признававшийся лучшим министром финансов Европы, не стал объяснять, как именно он высчитал эту цифру. Поэтому «Комсомолка» решила разобраться в этом с экспертом.

- Скорее всего, господин Кудрин имеет в виду ровно один показатель — реальные располагаемые доходы населения, то есть доходы за вычетом обязательных платежей вроде налогов и кредитов с поправкой на инфляцию, - объясняет Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Если сравнить с 1990-м годом так и будет — хотя надо понимать, что в СССР разные времена были.

Но вот люди, по крайней мере те, что застали Советский Союз в сознательном возрасте, с председателем Счетной палаты и многолетним министром финансов не согласны. Опросы разного масштаба то и дело подтверждают: большинство взрослых россиян хотят назад в СССР. Парадокс: откуда такое стремление вернуть прошлое, если денег сейчас больше?

- Статистика учитывает доходы населения вообще. Но большой вопрос, как они распределяются, - замечает Николаев. - Да, суммарное богатство россиян за 30 лет выросло, но все мы прекрасно знаем, что значительная часть доходов концентрируется в руках небольшой группы очень богатого населения. Так что ностальгия по, как считают многие, более справедливым советским временам, абсолютно понятна.

В общем, как гласила знаменитая карикатура, а в среднем мы оба с тобой упитанные.