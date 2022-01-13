«Цензура никому еще не мешала»: в Госдуме наградили лучших парламентских журналистов

Спецкор "КП" Елена Кривякина и спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Фото: Игорь САМОХВАЛОВ

В День российской печати в Госдуме чествовали парламентских журналистов. Для работы в нижней палате аккредитованы более тысячи корреспондентов, но победителями конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы в СМИ в 2021 году оказались 20 журналистов.

От «Комсомолки» лауреатами стали сразу три журналиста: обозреватель Владимир Ворсобин, спецкор Елена Кривякина и заместитель редактора отдела международной политики Эдвард Чесноков.

Заместитель редактора отдела международной политики "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков и Вячеслав Володин. Фото: Игорь САМОХВАЛОВ

Начиналось награждение чинно-благородно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил журналистов, что Госдума, как никакой другой орган власти, нуждается в диалоге со СМИ.

- Принцип открытости - важная основа для выстраивания доверия с гражданским обществом, - заявил Володин.

Журналисты в ответ напомнили Володину о законе об иностранных агентах, под действие которого попали не только многие СМИ, но и отдельные корреспонденты.

- Закон об иностранных агентах должен быть изменен! - обратились к Володину парламентские журналисты.

- Конечно, иностранных агентов не должно быть среди журналистов, - начал за здравие Володин, но обнадеживать послаблениями и не думал. - Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Здесь много вопросов и к самому журналистскому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек. Ни одно иностранное государство, предлагая свои коврижки, не делает этого ради развития нашей страны. Те, кто хочет, чтобы их финансировали и катали по американским просторам, должны сделать свой выбор!

По мнению Володина, журналистам стоит думать не о законе об иностранных агентах, а о конкуренции в СМИ - и пусть победит сильнейший.

- За качественную информацию в СМИ нужно биться, а не за подачки из-за рубежа! - наставлял прессу Володин.

Обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин. Фото: Игорь САМОХВАЛОВ

На помощь пришел руководитель думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

- Вот, например, «Медиазону» признали иностранным агентом. А они всего лишь собирали деньги в «Гугле». Это не деньги ЦРУ и Госдепа! Еще и отдельных журналистов признали иноагентами. Но если нет прозрачной информации о том, кто их финансировал, может, мы поторопились признать их иностранными агентами? Закон надо внимательно посмотреть, - рубанул Нечаев.

День сразу перестал быть томным. Слова Нечаева явно зацепили Володина и он решил поучить депутата-новичка уму-разуму.

- Любое обещание, которое мы даем, нужно выполнять! Тема дискуссионная. Правильно вначале конкретные предложения сформулировать! - заявил Володин.

- Две партии («Новые люди» и «Справедливая Россия», - Ред.) уже подали свои предложения, но без «Единой России» поправки сложно будет принять, - робко возразил Нечаев. И, видимо, чтобы сгладить спор, решил немного пофилософствовать.

- Когда есть цензура, мастерство журналистов и политиков растет. Цензура еще никому не мешала, но хочется жить в условиях большей открытости, - заметил лидер «Новых людей».

- А с тем же «Гуглом» надо разобраться! - не отпускал тему Володин. - Это такой мутный кошелек. Он позволяет гражданам собирать денежные средства. Там могут быть граждане других государств и иностранные шпионы. Наше государство однажды уже развалилось, мы не можем развалиться еще больше. Давайте добьемся прозрачности! Сегодня ее нет. Да и сам «Гугл» не платит налогов в нашей стране. А это десятки миллиардов рублей, которые не получает наш бюджет. А может, и сотен. За ним - «Гуглом» гоняется весь Евросоюз, чтобы он оплатил налоги. Мы заинтересованы докопаться до истины и выработать позицию!

В заключении Володин напомнил, что базовый закон об иностранных агентах был принят в США.

- Мы ничего не придумывали, только у нас наказание намного мягче, - выдохнул Володин.

- Госдума - это не скучные дядьки в костюмах, которые все запрещают, это те, кто выражает мнение народа, - попытался разрядить обстановку вице-спикер Петр Толстой.

В итоге награждение парламентских журналистов закончилось на позитиве.

- В командировках главное держите ноги в тепле! - заботливо попросил нас первый замруководителя фракции ЛДПР Василий Власов. - И спасибо вам за то, что вы выкладываете про нас в Сеть и особенно спасибо за то, что не выкладываете!

После этого присутствующим оставалось только поднять бокалы с шампанским за День российской печати.