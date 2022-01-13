"За поддержку беднейших слоев населения": Мишустин наградил журналиста "Комсомолки"

В Белом доме на Краснопресненской набережной со всей страны собрались 20 журналистов, отличившихся в 2021 году. В их числе была и спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая

13 января в России отмечают день печати. В эту дату Правительство по традиции вручает свои премии лучшим журналистам страны. В Белом доме на Краснопресненской набережной со всей страны собрались 20 журналистов, отличившихся в 2021 году. В их числе была и спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Диплом ей вручил премьер Михаил Мишустин.

- Журналисту «Комсомольской правды» за серию репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам современной России: экологии, борьбе с распространением коронавируса, поддержке беднейших слоев населения, сохранении природного достояния страны, - объявил премьер.

- Я абсолютно точно могу сказать, что журналистика - это та профессия, на которую можно потратить свою жизнь, - сказала Дина в коротком слове лауреата. - Вот сейчас я стою здесь Белом доме, а завтра окажусь на другом конце страны - в глухой деревне на Байкале, или в приграничном поселке под Калининградом. Где другая жизнь, где полно проблем. И здесь, и там людям важна информация друг о друге. Честная, открытая, рассказанная простыми словами. Она часто спасает, меняет жизни. Я очень благодарна «Комсомольской правде» за доверие к моей работе, за возможность говорить с миллионами людей, от простых бабушек на лавочке, до самых влиятельных людей России.

Среди награжденных Правительством были так же: исполнительный директор «России Сегодня» Кирилл Вышинский (за мужество при исполнении профессиональных обязанностей), секретарь Союза писателей Рафаэль Гусейнов (за исторические статьи о Второй мировой войне - в том числе в «Комсомольской правде») журналисты телеканала «Спас» Борис Корчевников, Владимир Легойда (за вклад в развитие духовной культуры), Ирада Зейналова (НТВ), Марина Танцырева (пензенский журнал «Чердобряк»), Зоя Грязева (воронежский телеканал “Губерния”) и другие журналисты.

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