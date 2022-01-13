Песков: Санкции США против Путина сравнимы с инициативой по разрыву отношений

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал жёсткое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общаясь с журналистами в четверг, 13 января, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал жёсткое заявление, которое касалось введения против России, в том числе и в отношении Владимира Путина, санкций.

- ... Введение санкций против главы государства и против главы России, ещё раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений.

Эти слова Песков повторил дважды, комментируя, следом, и вопрос - готова ли Москва ввести зеркальные меры, в том числе санкции против президента США Джо Байдена, в ответ на возможные подобные действия со стороны Вашингтона.

- Что готова делать Россия? - сам себе задал вопрос пресс-секретарь. - Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны.

Предложенный в Конгрессе проект новых антироссийских санкций, по словам Пескова, также можно приравнять к инициативе по разрыву отношений не только потому, что со стороны России неминуемо последует адекватный ответ.

- Совмещение по времени этих заявлений и переговоров - попытка оказать давление на Москву, - считает представитель Кремля.

Песков обратил внимание ещё на одно обстоятельство, почему Москва крайне негативно относится к данному проекту санкций:

- Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров... Они (санкции. - А.Г.) не способствуют дальнейшему поиску взаимовыгодных решений, не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров. Сегодня будет третья ступень, завершающаяся на этой стадии...

Напомню: переговоры Россия - НАТО 12 января были «второй ступенью» консультаций Москвы и государств Запада по гарантиям безопасности, предложенных Россией. (Первая «ступень»: Россия и США, проходил в Женеве 10 января этого года.) Третья - в рамках ОБСЕ - проходит сегодня в Вене.

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