Дмитрий Песков - о возможных новых санкциях США: Американская машина-посудомойка, слава Богу, для нас не самое святое

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы нашего обозревателя Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, накануне переговоров России и США по безопасности (о нерасширении НАТО на восток), сложных и пока непредсказуемых (но будем надеяться на лучшее), «Нью-Йорк Таймс» опубликовала список новых возможных санкций для России. В том числе там речь идет о том, что предприятиям, которые работают с Россией, будет запрещено продавать и производить для Российской Федерации холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, компьютеры и другую продукцию, где содержится американская электроника и дизайн. То есть, Дмитрий Сергеевич, замахнулись на самое святое?

- Послушайте, слава Богу, все-таки посудомойки и остальные перечисленные предметы в нашем обществе к категории самого святого не относятся, хотя это и очень важно для удобства бытовой жизни.

- Я с иронией говорю.

- И я также с иронией вам и отвечаю, если вы заметили.

- Да.

- Теперь непосредственно по санкциям. Да, действительно, мы видим, что, как мантру, наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации о том, что это могут быть за санкции. Наверное, это относится все-таки к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера. Но подобная артподготовка, конечно, вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую Рябковым и вооруженную тезисами Путина, которые были четко сформулированы. Конечно, это не способствует формированию такой, знаете, конструктивной обстановки накануне консультаций, но, тем не менее, да, это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Ничего в этом страшного не видим.