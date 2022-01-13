Дмитрий Песков: Мы не собираемся перемещать свои вооруженные силы по своей же территории - под диктовку НАТО

Пресс-секретарь президента считает, что разногласия в принципиальных вопросах консультаций с США и НАТО - «это плохо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 13 января, Дмитрий Песков на брифинге для российских и зарубежных журналистов дал оценку результатам переговоров, которые Россия провела в Женеве и Брюсселе с США И НАТО.

- ...Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, - заметил, в частности, представитель Кремля, отвечая на вопросы прессы. - Ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент.

Песков выразим сомнения по поводу того, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО «шаги по деэскалации должна предпринимать Россия» (вот - дословно):

- Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что, нужно деэскалировать на этом фоне?

И ещё - по поводу консультаций с США и НАТО в Женеве и Брюсселе.

- Переговоры были инициированы для того, - напомнил Песков, - чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов... В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров... (Прежде всего, с Соединенными Штатами. - А.Г.) Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести.

Представитель Кремля также подчеркнул: у России не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании - по принципиальным вопросам не может быть «процесса ради процесса», должен быть конкретный результат, конкретный ответ...

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