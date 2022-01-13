Алена Апина сделала заявление о своей болезни

Апина чувствует себя не лучшим образом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алена Апина не так давно перенесла пластическую операцию. Однако с недавних пор певица стала носить парик и прятать лицо. Сей факт сильно встревожил поклонников звезды 90-х. А некоторое время назад она и вовсе всех перепугала, разместив видео из больницы.

Алена Апина записала тревожное видео. Артистка призналась что больна. 57-летняя знаменитость не стала уточнять, что именно с ней произошло, отметив лишь, что виной госпитализации стал некий хронический недуг.

"Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо", - посетовала исполнительница.

В кадре видно, что Апина чувствует себя не лучшим образом. Она с трудом говорит, как будто мучаясь от боли. Подписчики предположили, что певица перенесла тяжелую операцию.

Чуть ранее артистка признавалась, что легла под нож пластического хирурга. "Не буду лукавить, что моя внешность - это природа. Невозможно в 50 выглядеть на 30 и отрицать какие-либо вмешательства извне. Не так давно я обратилась к хирургу. Дело в том, что у меня нестандартная фигура - никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование. У меня появилась талия, попа", - без стеснения отмечала звезда. Вокалистка отмечала, что также прибегала к блефаропластике.